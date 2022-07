Pomodoro, il superfood che previene il tumore alla pelle

Il pomodoro è il protagonista in assoluto della dieta mediterranea perché considerato un superfood per i suoi effetti benefici per l’organismo.

Il pomodoro è una pianta che appartiene alla famiglia delle Solanacee originaria della parte occidentale del Sud America. Si coltiva nelle zone dal clima mediterraneo soprattutto nel nostro Paese. Le sue varietà e dimensioni sono molteplici. È considerato sia un frutto che una verdura perché presenta le caratteristiche genetiche di entrambi. È un alleato prezioso nel periodo estivo perché è in grado di proteggere la pelle dall’esposizione prolungata del sole donando un’abbronzatura dorata e salutare

Perché il pomodoro fa bene

Il pomodoro è in grado di apportare all’organismo vitamine preziose come la vitamina B6 e B3, la vitamina C, la E, l’acido folico e numerose sostanze antiossidanti come i flavonoidi, i carotenoidi. Tra quest’ultimi primeggia il licopene responsabile della sua colorazione rossa e presente maggiormente nella buccia.

Ricco di sali minerali e fibre il pomodoro contiene solo 19 calorie per 100 grammi. Scopriamo insieme tutti i principali benefici del pomodoro, alleato di bellezza e salute in estate e non solo.

Aumenta le difese immunitarie: ricco di vitamina è un alleato prezioso per difendersi dall’attacco di batteri e virus. Contribuisce a rafforzare il sistema immunitario potenziandolo. Consigliato a chi soffre spesso di asma bronchiale.

potenziandolo. Consigliato a chi soffre spesso di asma bronchiale. Azione protettiva della pelle: la sua fonte di antiossidanti è un valido aiuto per proteggere la pelle dagli effetti dei raggi Uva e Uvb che potrebbero sviluppare forme tumorali come melanomi . Riduce l’effetto dello stress ossidativo mantenendo la cute giovane ed elastica, più a lungo.

. Riduce l’effetto dello mantenendo la cute giovane ed elastica, più a lungo. Alleato per la vista: contiene una sostanza antiossidante appartenente alla famiglia dei carotenoidi, chiamata zeaxantina . Quest’ultima è in grado di prevenire il rischio di cataratta e di degenerazione maculare senile.

. Quest’ultima è in grado di prevenire il rischio di cataratta e di degenerazione maculare senile. Previene le infezioni urinarie: ricco di acqua svolge una preziosa azione diuretica che consente di liberarsi da batteri e acidi urici che vengono eliminati principalmente con la minzione impedendo al tratto urinario di sviluppare infezioni batteriche come le cistiti e le prostatiti.

e le prostatiti. Regolarizza la funzione intestinale: fonte di fibre che aiutano l’organismo ad eliminare efficacemente le tossine e le scorie in eccesso. Consigliato a chi soffre di stipsi cronica .

. Previene l’osteoporosi: contiene calcio e vitamina K che permettono alle ossa e i denti di rafforzarsi.

Aiuta a dimagrire: alimento ipocalorico perché contiene per la maggior parte acqua dona un immediato senso di sazietà.

Usi e controindicazioni del pomodoro

Il pomodoro può essere mangiato sia cotto che crudo. Il suo prezioso antiossidante, chiamato licopene, non perde durante la cottura le sue proprietà benefiche. Cotto il pomodoro lo troviamo sottoforma di molte salse e in zuppe saporite o come condimento della pizza. Crudo è il protagonista di molte insalate estive nelle quali si combina con altre verdure e ortaggi salutari.

Normalmente il pomodoro è abbastanza tollerato da tutti. Però può generare delle dermatiti da contatto. Contenente lectina può provocare infiammazioni alla mucosa gastrointestinale scatenando bruciore di stomaco o gonfiore addominale, gastrite, sindrome del colon irritabile. Pertanto è sconsigliato a chi soffre di acidità di stomaco e a chi è allergico al nickel o alle solanacee.