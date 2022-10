È nota come World Mental Health Day, si celebra oggi, 10 ottobre, la Giornata Mondiale della salute mentale con una serie di eventi e appuntamenti in tutto il globo. Inaugurata nel 1992 è supportata dall'Organizzazione mondiale della sanità con l'obiettivo di spostare l'attenzione sulla salute mentale, sulla consapevolezza, la sensibilizzazione e la difesa della stessa. La tematica per questo 2022 è "Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale" (Make Mental Health & Well-Being for All a Global Priority), una necessità importante a fronte degli eventi che agitano il mondo. Dalla guerra alle azioni violente, passando per l'emergenza climatica e attraverso gli effetti della pandemia che hanno sconvolto tutti. Evitare che il disturbo mentale venga stigmatizzato è l'obiettivo di questo evento, in favore di una migliore comprensione della sua importanza, sostenuta da una corretta prevenzione e dalle cure.

Giornata Mondiale della salute mentale, di cosa si tratta

Nata nel 1992 per volere di Richard Hunter, vice segretario generale della Federazione mondiale per la salute mentale, la Giornata Mondiale della salute mentale sin dal 1994 utilizza un tema di riferimento che cambia annualmente. Una celebrazione molto importante e davvero utile, visto l'argomento trattato, con l'urgenza di sensibilizzare le persone sulle cure e sul benessere della propria mente. Combattendo pregiudizi, discriminazioni ed emarginazione nei confronti di chi soffre di qualche disturbo, sensibilizzando chi minimizza o sottovaluta l'importanza della salute mentale stessa.

Informare è il centro della questione, la mission della giornata stessa, non solo attraverso eventi ma tramite incontri che possano favorire un confronto. Interagendo direttamente con gli esperti di settore, partecipando a manifestazioni e convention tematiche, ma anche avviando un dialogo con le altre persone e con chi riveste ruoli fondamentali. Ad esempio nel mondo della politica, così da consentire all'informazione di circolare in modo più ampio e rapido, attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili per raggiungere il maggior numero di persone. Per una più forte consapevolezza dell'importanza della salute della mente, al pari di una buona prevenzione per agevolarla, con il supporto degli strumenti e delle pratiche utili per benessere della stessa.

Eventi e appuntamenti imperdibili

Gli eventi recenti che hanno scombussolato il mondo, e la vita quotidiana, hanno inciso in modo preponderante sulla salute della mente aumentando la percentuale di persone che lamentano di vivere un forte malessere psicologico. Per questo la Giornata Mondiale della salute mentale riveste un ruolo sempre più importante, e risponde a queste necessità attraverso eventi, incontri, manifestazioni e visite gratuite disseminate in tutto il mondo. In Italia sono tante le iniziative dedicate alla sua celebrazione, ad esempio Firenze ha aderito alla proposta messa in campo dal Coordinamento toscano salute mentale, con il supporto di Firenze Smart, che da ieri sera ha illuminato di verde la statua del David al piazzale Michelangelo.

Tanti anche gli open day disseminati lungo lo stivale, ad esempio a Rieti l'equipe multidisciplinare del Dipartimento di salute mentale della Asl locale offre la possibilità di eseguire visite gratuite presso ambulatori e consultori di zona. A Padova invece Vivere Meglio porta avanti un interessante progetto, promosso e finanziato da ENPAP, con la consulenza scientifica dell'Università di Padova (SCUP – Servizi Clinici Universitari Psicologici), ovvero offrire a circa 10.000 cittadini con disturbi di ansia e depressione lieve e moderata un percorso psicologico o psicoterapeutico gratuito. La Fondazione Progetto Itaca invece sarà presente in 18 città italiane con l'iniziativa "Tutti matti per il riso" con una raccolta fondi e di sensibilizzazione nei riguardi della salute mentale, per ogni donazione verrà consegnata una confezione di riso. Anche il Forum di Assago si illuminerà di verde, il colore della salute mentale e a sostegno della sensibilizzazione. Sempre a Milano il Comune promuove "Milano 4 mental health - Non c’è salute senza salute mentale" con ben 70 iniziative disseminate lungo tutta la rete urbana.

Anche a Napoli avranno luogo una serie di eventi, ad esempio l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II aderisce all'open day dedicato alla salute mentale promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Attraverso una serie di servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti rivolti alla popolazione e incentrati sull'importanza della diagnosi precoce e l'accesso alle cure. In tandem con molti altri appuntamenti, consulenze psicologiche, webinar e visite gratuite operativi in ogni regione, per combattere lo stigma che soffoca i disturbi mentali considerati ancora un tabù. In favore di un ascolto e di una comprensione che siano migliori, per il benessere psico-fisico personale: una priorità per tutti.