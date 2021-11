I pistacchi e le loro proprietà: un tesoro di benefici per il nostro organismo

Ne bastano 49 al giorno per far del bene al nostro benessere. Con tante varietà presenti sul mercato, i pistacchi si possono gustare sia nella versione dolce che salata arrecando tanti benefici al nostro organismo. Con importanti proprietà anticancro, i pistacchi aiutano a contrastare anche l’ipertensione, il colesterolo cattivo, il diabete e tanto altro ancora.

Ottimi come spezza fame e quindi ideali per le diete. Le loro proprietà sono anche ottime per contrastare i problemi di pelle secca. Un vero e proprio tesoro racchiuso in questi frutti appartenenti alla famiglia delle Anacardiacee. Scopriamone le caratteristiche.

CARATTERISTICHE DEI PISTACCHI

Originario dell’Oriente il pistacchio è coltivato anche in California, Spagna e Italia. In quest’ultimo caso, una tipologia di pregiata qualità è quello di Bronte, in provincia di Catania che ha anche ricevuto il marchio D.O.P. Si tratta di un frutto piccolo ma pieno di calorie: 100 grammi contengono circa 570 Kcal. Per questo motivo occorre non eccedere con le quantità e mangiarne in maniera moderata, ovvero 49 pistacchi per un totale di 165Kcal. In questo modo si potrà giovare di tutti i suoi benefici.

Proprio per l’alto contenuto calorico, il suo consumo è consigliato nella merenda della mattina o del pomeriggio. In questo modo non si arriverà troppo affamati al pranzo o alla cena, motivo per il quale il pistacchio è consigliato nelle diete.

COSA CONTENGONO I PISTACCHI

I pistacchi contengono tante sostanze alleate del nostro organismo. Sono ricchi di acqua, grassi, zuccheri, proteine, sali minerali, vitamine A, B, C, E. Non mancano gli antiossidanti e i folati che contrastano il processo di invecchiamento. Ricchi di fibre, aiutano a combattere la stipsi. Il potassio in essi contenuto contrasta l’ipertensione favorendo la vasodilatazione. Occhio però: in questo caso non devono essere consumati quelli tostati e salati e, in generale, per poter godere dei tesori di questo frutto è meglio consumarlo nella sua forma naturale.

Il pistacchio aiuta a mantenere basso il livello del colesterolo cattivo grazie ai grassi monoinsaturi. La vitamina K, poi, favorisce una buona coagulazione del sangue. Al suo interno è presente anche una buona dose di ferro, potassio, magnesio e fosforo. I pistacchi prevengono anche il diabete di tipo due e favoriscono l’assorbimento del ferro grazie al rame presente in ottima quantità. La presenza di Omega 3, Omega 6 e acido folico, rende questi frutti assolutamente consigliati in gravidanza per la tutela del feto.

Altra importantissima proprietà è quella legata alle potenzialità anticancro grazie alla massiccia presenza di betacarotene. Consumare pistacchi vuol dire anche alleviare la sensazione di stress e favorire il rilassamento. Ma vuol dire anche portare dei benefici alla pelle e ai capelli grazie alla presenza del selenio, zinco, luteina e vitamina H.

Pistacchi, impacchi dai da te per capelli e pelle

La presenza delle vitamine A, B, C ed E, rendono il pistacchio un valido alleato nell’ambito della cosmesi. Vi è anche l’arginina che ha il beneficio di tutelare lo stato di salute dei capelli favorendone la ricrescita e l’acido linoleico che contrasta la pelle secca. Ecco come fare una buona beauty routine in casa a base di pistacchi.

Partiamo con un impacco per i capelli. In questo caso alla normale maschera idratante per i capelli che siamo soliti usare (una noce di quantità), basta aggiungere un cucchiaio di olio di pistacchio. L’applicazione va fatta sulle lunghezze. Si risciacqua dopo 15 minuti e il capello apparirà morbido e lucente.

Passiamo al viso. In questo caso occorre munirsi di un vasetto di yogurt bianco e qualche goccia di limone. Aggiungere poi due cucchiaini di olio di pistacchio e creare un composto da stendere sul viso per circa 15 minuti. Risciacquare poi con acqua tiepida e la pelle apparirà subito levigata e uniforme nel suo colore.