Ipertensione, i benefici dell'allenamento di resistenza isometrica

Con il termine ipertensione si indica una condizione patologica caratterizzata dalla presenza di valori pressori superiori alla norma. Più nello specifico la pressione arteriosa minima è maggiore di 90 mm/Hg e quella massima sale oltre i 140 mm/Hg. Si stima che nel mondo ne soffrono 1,13 miliardi di persone. Solo nel 2019 sono deceduti 10,8 milioni di individui. Poiché l'ipertensione espone ad un alto rischio di malattie cardiovascolari tra cui infarto e ictus, è importante tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Ai soggetti con più di 18 anni si consiglia, infatti, di sottoporsi ad un check up almeno ogni due anni.

Considerato l'impatto a livello sanitario globale di questa condizione, è fondamentale di mettere in atto strategie per la prevenzione della stessa; l'esercizio fisico è una di queste. Mentre l'attività motoria di resistenza aerobica e dinamica sembra efficace nel ridurre i valori della pressione arteriosa, i ricercatori dell'UNSW Medicine & Health hanno scoperto che l'allenamento di resistenza isometrica (IRT) è in grado di abbassare la pressione sanguigna in ufficio. Con quest'ultima si fa riferimento alla pressione quando viene rilevata in un periodo di tempo trascorso da seduti, ad esempio durante una visita dal medico. Lo studio è stato pubblicato su "Nature".

L'allenamento di resistenza isometrica è un tipo di esercizio per la forza. Durante l'IRT i muscoli producono una forza, ma non cambiano lunghezza, a differenza di quanto avviene con gli squat o con i push up. Attualmente l'IRT non è raccomandato da diverse linee guida internazionali per la gestione dell'ipertensione. Ciò è dovuto principalmente ai dubbi circa la sua sicurezza, in quanto la natura statica dell'IRT fa sì che la pressione sanguigna aumenti notevolmente durante l'attività, soprattutto se essa viene eseguita ad alta intensità o utilizzando grandi gruppi muscolari. Tuttavia gli scienziati hanno dimostrato che l'allenamento di resistenza isometrica è sicuro.