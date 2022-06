Jomo, come vivere meglio lontani dal mondo virtuale

La Jomo non è altro che la sensazione di essere disconnessi dal mondo.

È l’acronimo di Joy Of Missing Out. Designa un atteggiamento di controtendenza nel quale si celebra la sensazione di benessere e di serenità tipica di quando si vive il momento senza essere in preda all'ansia di dover controllare ossessivamente i social media e le loro notifiche.

È contro la frustrazione e l'ansia tipica di una condizione molto diffusa al giorno d'oggi e che colpisce maggiormente i millennials. Stiamo parlando della Fomo, ossia la paura di essere tagliati fuori che nasce in questa era in cui per sentirsi accettati bisogna essere iperconnessi e di conseguenza essere sempre sul pezzo o informati su ciò che accade.

È proprio per combattere questo tipo di malessere psicologico che crea dipendenza dai social, che nasce la Jomo. Quest'ultima è da considerare una vera e propria filosofia di vita. Apportare benessere alla propria esistenza. La Jomo celebra una vera e propria disintossicazione dai social media e dall'essere costantemente connessi. Nasce ufficialmente nel 2018.

Il nome è stato coniato dal New York Times che in un articolo riporta l'esperienza dell'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai e il suo invito a praticarla al fine di essere più produttivi nel lavoro e godersi a pieno la vita gustandola attimo per attimo senza lasciarsi influenzare dal mondo virtuale. Nella primavera dello stesso anno ha tenuto una conferenza nella quale raccomandava ai sviluppatori del gruppo Google di praticare la Jomo e di introdurre nel sistema operativo Android una serie di strumenti per monitorare come e quanto si usano telefoni cellulari e tablet.

Come si concretizza la Jomo

Nel suo famigerato articolo nel quale parla per la prima volta di questa filosofia di vita, il New York Times invita le persone a disconnettersi dal mondo virtuale tenendo lontano il proprio smartphone o limitando il suo uso. Ciò si può concretizzare imponendosi delle dosi minime di connessione quotidiana. Ciò è possibile attivando delle app specifiche che permettono di conteggiare effettivamente il tempo che si passa sulle principali app come Facebook e Instagram. Questo tipo di app ci può aiutare a stabilire un tempo massimo di utilizzo delle principali app che frequentemente utilizziamo.

Se il cellulare non si può spegnere quando si è al lavoro, l'ideale è silenziare le notifiche in modo da non lasciarsi prendere dall'ansia di scoprire chi ci ha scritto o cosa sta succedendo sui social. La Jomo celebra un vero e proprio rallentamento dei ritmi quotidiani. Grazie ad essa è possibile dare un valore diverso al proprio tempo libero.

È un invito a dedicarsi alle attività rilassanti e piacevoli che donano un senso di benessere e che accrescono la propria autostima e il senso di autoefficacia senza dipendere dal mondo virtuale. Grazie a questa filosofia di vita si può imparare a vivere la dimensione del qui e ora e a godersi a pieno e davvero i momenti che trascorriamo da soli o in compagnia con le persone reali.

Perché la Jomo fa bene

Con la pratica della Jomo è possibile rallentare e godersi i momenti della giornata lontani dal mondo virtuale. È un toccasana contro l'ansia e i ritmi frenetici che la società d'oggi ci impone. Consente di riacquisire la consapevolezza di ciò che accade nella propria esistenza.

Si combatte così il senso di impotenza e di inferiorità che spesso si percepisce quando sui social non si fa altro che spiare le vite degli altri considerandole migliori delle proprie dimenticandoci che ciò che spesso si posta sui social media non è sempre veritiero. Disconnettendosi dalle attività virtuali si impara inoltre a godersi quelle passioni che spesso non si ha il tempo di praticare. Sono attività che permettono di esprimere la propria parte più autentica e creativa apportando così un senso di benessere e autoefficacia ineguagliabili.

Grazie alla Jomo si impara ad apprezzare la condivisione autentica con le persone reali grazie a momenti di divertimento come uscite, aperitivi, eventi culturali che permettono alla mente di distrarsi e fare il pieno di nuove energie e imput creativi. Inoltre praticare la Jomo durante l'orario di lavoro aumenta la produttività perché non si rischia così di lasciarsi distrarre e tentare dalle notifiche.