Leucemia mieloide acuta, identificate nuove strategie molecolari

La leucemia mieloide acuta (LMA) è una forma aggressiva di tumore del sangue che colpisce i leucociti, ovvero particolari globuli bianchi normalmente responsabili della lotta alle infezioni e della prevenzione dei danni tissutali. Ogni anno nel Regno Unito si registrano circa tremila nuovi casi. La malattia ha una prognosi sfavorevole e alti tassi di recidiva poiché le attuali chemioterapie non sono molto efficaci. Gli scienziati dell'Università del Sussex hanno scoperto due importanti oncoproteine che potrebbero lavorare insieme all'interno delle cellule leucemiche, influenzando così l'attività di segnalazione oncogenica l'una dell'altra, ossia la loro capacità di alterare i geni e di innescare lo sviluppo del cancro. Lo studio è stato pubblicato su "Haematologica".

Da tempo è noto che queste due oncoproteine contribuiscono alla progressione della leucemia mieloide acuta, ma non è ancora chiaro come e perché ciò avvenga. L'iperattività di una molecola di segnalazione chiamata beta-catenina è ben consolidata in questa forma leucemica, ma tale attività oncogenica è collegata ad altre molecole che interagiscono con una cellula tumorale. Per la prima volta i ricercatori sono stati in grado di svelare la rete di interazione della beta-catenina nelle cellule malate e hanno scoperto che la stessa interagisce con un'altra proteina di segnalazione chiamata Wilms Tumour 1 (WT1).

Ad oggi i trattamenti mirati alla beta-catenina hanno avuto un successo limitato, tuttavia i ricercatori ritengono che le terapie che si concentrano sull'interruzione della sua interazione con altre proteine possano avere un grande potenziale. Il prossimo passo sarà quello di capire in che modo la connessione tra queste due proteine contribuisce alla progressione della leucemia mieloide acuta. Non si esclude, in futuro, la creazione di farmaci in grado di interrompere questo processo. Ma quali sono i sintomi della leucemia mieloide acuta? Essi includono: