Mango, il super frutto fonte di benessere psico-fisico

Il mango è considerato un alleato per il benessere psico-fisico del nostro organismo. Ha origini asiatiche ed è il frutto di una pianta chiamata Mangifera, appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae. Presenta una forma allungata e ovale; la sua polpa è di un giallo-arancione intenso. Invece, la sua buccia è un mix di tre colori colori: rosso, giallo e verde.

Ipocalorico, è contemplato in molte diete finalizzate al dimagrimento. Fonte di vitamine e fibre, grazie al suo alto contenuto di acqua il suo consumo è consigliato soprattutto durante la stagione estiva. Il mango contiene vitamina E e vitamine del gruppo B oltre a preziosi sali minerali come magnesio, potassio, ferro, manganese, rame. Grazie ad esse è in grado di fornire energia e sostegno quando le temperature sono troppo alte e si percepisce maggiormente la stanchezza fisica e mentale.

Tutti gli effetti benefici del mango

Scopriamo gli effetti benefici di questo frutto esotico:

rafforza il sistema immunitario: le vitamine e i sali minerali di cui è ricco consentono all’organismo di proteggersi efficacemente dall’ attacco di batteri e virus ;

; azione dimagrante: facilmente digeribile, il mango apporta zuccheri semplici e fibre che donano un senso di sazietà immediato. Prezioso per contrastare il sovrappeso e l’ obesità ;

; mantiene giovani: ricco di antiossidanti e vitamina C contribuisce a contrastare la formazione dei radicali liberi mantenendo la pelle elastica e giovane più a lungo;

e vitamina C contribuisce a contrastare la formazione dei radicali liberi mantenendo la pelle elastica e giovane più a lungo; apporta energia: i suoi sali minerali, in primis il magnesio e il potassio è un ricostituente naturale nei periodi di convalescenza o di stanchezza psico- fisica legata ai cambi stagionali;

nei periodi di convalescenza o di stanchezza psico- fisica legata ai cambi stagionali; anticellulite naturale: apporta una quantità elevata di potassio che consente all’organismo di eliminare i liquidi in eccesso contrastando la ritenzione idrica , principale responsabile della cellulite, l’inestetismo più temuto dalle donne;

, principale responsabile della cellulite, l’inestetismo più temuto dalle donne; antitumorale: fonte di sostanze antiossidanti come il lupeol e il triterpene che aiutano a prevenire la formazione di cellule cancerose e contrastare così forme tumorali come il cancro alla prostata, ai polmoni, al seno e all’ intestino;

rimedio contro la stitichezza: le sue preziose fibre facilitano l’eliminazione di scorie e tossine. In particolare stimolano il transito intestinale quando si soffre di stipsi o stitichezza cronica;

o stitichezza cronica; fa bene alla vista: la vitamina A e i carotenoidi di cui è ricco rafforzano la struttura della retina e riducono fastidi molto diffusi come la secchezza oculare e il deficit di visione notturna;

e il deficit di visione notturna; rimedio contro l’insonnia: svolge un’azione rilassante che riduce gli stati di ansia, lo stress e il nervosismo. Utile per regolarizzare il ciclo veglia-sonno se si fa fatica ad addormentarsi la sera.

Usi e controindicazioni del mango

Il mango presenta un sapore dolce che ricorda quello dell’ananas e della pesca. È molto utilizzato crudo come ingrediente di frullati, smoothie, centrifugati e marmellate. In cucina è il protagonista di ricette sia dolci che salate. La sua buccia è utilizzata per preparare decotti dall’effetto benefico soprattutto per chi soffre di problemi respiratori.

Il suo consumo non provoca particolari controindicazioni. Se lo si mangia in maniera eccessiva però può provocare problemi digestivi come fenomeni colitici o diarrea. La sua buccia può provocare in alcuni soggetti dermatiti da contatto, irritazione alle mucose o agli occhi. Ne sono predisposti coloro che sono allergici alla pianta dell’edera.