Nuove frontiere tecnologiche per la sopravvivenza al tumore al seno

Nonostante sempre più donne hanno compreso l’importanza della prevenzione, il tumore al seno è ancora oggi tra le principali cause di decesso in Europa. Con un tasso di mortalità annuo del 23,1% e un’incidenza di 92,9 donne su 100mila, è ancora una battaglia che ha bisogno di grandi sforzi per essere sconfitta, anche se rispetto a qualche anno fa, il dato percentuale sulle guarigione porta comunque numeri confortanti.

L’Istituto di informatica e telematica del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ha pubblicato uno studio su Scientific Reports, una rivista del gruppo Nature, per portare a conoscenza di un’importante risultato ottenuto sviluppando una metodologia in grado di prevedere con estrema precisione la sopravvivenza della paziente a cinque anni dall’asportazione del tessuto tumorale. Questo grazie a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale che, utilizzando una lista di geni marcatori e un metodo computazionale per analizzarli (ovvero risolvere con i computer, nell'ambito delle scienze applicate, problemi complessi formulabili tramite il linguaggio della matematica e raramente risolubili per via analitica ndr), hanno la capacità prevedere la sopravvivenza della paziente a 5 anni dall’asportazione del tessuto tumorale, subordinato al percorso terapeutico scelto.

Ciò è punto focale della questione, perché una volta subita l’asportazione chirurgica è necessario pianificare un percorso di cura che prevenga la recidiva e la formazione di metastasi, percorso importante tanto quanto l’asportazione stessa. Questo nuovo metodo, di cui è stata depositata la domanda di brevetto in Italia, negli Stati Uniti e nella Comunità europea, permette di fornire un contributo molto importante sul tipo di terapia da attuare dopo l’asportazione tumorale, con la possibilità di personalizzare la cura e avere quindi più alte probabilità di sopravvivenza.