Come potenziare la memoria con la dieta giusta

Tra dieta e capacità di concentrazione e memoria esiste un forte legame. Ci sono periodi in cui le proprie capacità cognitive si indeboliscono a tal punto da non riuscire a ricordare con esattezza appuntamenti, nomi di persone o azioni compiute da poco tempo.

Quando si attraversano questi periodi cruciali un regime alimentare giusto da seguire, può esserci d’aiuto per rafforzare le performance cognitive necessarie per svolgere il proprio lavoro o per portare a termine impegni di studio. Numerosi sono i fattori che provocano un loro indebolimento. Lo stress e lo stile di vita non moderato sono i principali nemici.

Le abitudini alimentari alleate della memoria

Innanzitutto, per stimolare la memoria bisogna seguire un regime alimentare regolare nel quale vige il rispetto dei pasti giornalieri. Una buona abitudine è quella di non saltare mai la colazione. Quest’ultima è considerata dai nutrizionisti il pasto più importante della giornata. È in grado di darci la giusta carica per affrontare al meglio la giornata e tutti gli impegni ad essa correlati.

Inoltre, bisogna anche evitare di stare troppe ore a digiuno tra un pasto e l’altro. L’ideale sarebbe concedersi uno spuntino a metà mattinata e metà pomeriggio, in modo da non affaticare l’attività cerebrale che ha bisogno di un continuo afflusso di glucosio utile per le performance di tipo cognitivo.

Da limitare sono i cibi confezionati ricchi di aspartame, uno zucchero artificiale utilizzato per dolcificare alcuni alimenti come sostituto dello zucchero e che provoca problemi di natura cognitiva soprattutto alla sfera emotiva. Inoltre, bisogna moderare il consumo di alcolici, bevande zuccherate e gassate e succhi di frutta che apportano al cervello elevate quantità di zucchero che possono far male all’attività cerebrale.

Gli alimenti che non devono mancare

Un’alimentazione in grado di mantenere allenata la memoria e la concentrazione deve essere ricca di omega-3 e antiossidanti in grado di rallentare l’invecchiamento cerebrale, uno dei nemici delle performance cognitive del nostro cervello. Queste sostanze nutritive sono in grado di prevenire la formazione dei radicali liberi e stimolare l’attività neuronale, più a lungo.

Quali sono i principali alimenti da inserire in una dieta capace di rafforzare memoria e concentrazione? Scopriamoli: