Sudorazione eccessiva, cause e rimedi naturali per combatterla

La sudorazione eccessiva è una condizione molto più ricorrente di quanto si possa credere, non sempre legata alle temperature esterne o agli sforzi fisici. Sudare è un processo naturale che aiuta a depurare il corpo dalle tossine immagazzinate ma, il più delle volte, può provocare una condizione di disagio, soprattutto risulta eccessiva e condizionata da una profumazione intensa e pungente.

Non sempre una sudorazione abbondante può risultare maleodorante, e non sempre le due condizioni sono conseguenti a una scarsa igiene. Al contrario, le cause scatenanti esulano da questa situazione e possono derivare da una serie di disfunzioni ormonali oppure da un aumento di peso eccessivo.

Può comparire in contemporanea anche alla presenza di alcune patologie serie, quali il diabete o anche il morbo di Parkinson, quindi giungere a fronte di condizioni emotive. Ad esempio, un forte stress con rabbia eccessiva, timidezza esagerata e angoscia, passando per i problemi di tipo respiratorio, possono essere un fattore scatenante. A questi si aggiungono l'abuso di alcool, di cibo, di alimenti piccanti, fino alla gravidanza e alla menopausa.

Sudorazione eccessiva, le cause principali

C'è chi soffre di sudorazione eccessiva sia per questioni termiche che per una vera e propria predisposizione personale. Sudare è un processo naturale quando si fa sport a livello intenso, si è sotto sforzo o durante la stagione più calda e afosa. La sudorazione abbondante è nota come iperidrosi e si manifesta attraverso una presenza corposa di sudore, con veri attacchi o con una certa continuità considerata fastidiosa. Questa situazione può interessare le ascelle, i palmi delle mani, i piedi ma anche parti del corpo con livelli di intensità differenti.

Le cause principali possono essere riconducibili alle alterazioni del sistema endocrino, agli squilibri di tipo ormonale, oltre a situazioni di forte ansia e stress. Ma anche presentarsi come conseguenza di un aumento eccessivo di peso, in concomitanza di alcune malattie, neoplasie e anche problematiche psichiatriche. La sudorazione eccessiva può giungere come conseguenza diretta dell'assunzione di alcuni medicinali, per problemi di tipo respiratorio oltre alla menopausa e alla gravidanza.

Rimedi e soluzioni naturali, i più efficaci

Per individuare la problematica è bene consultare il medico di fiducia che potrà consigliare il rimedio più adatto, a partire da creme specifiche e deodoranti o alcune terapie mirate in grado di ridurre l'eccesso di sudore senza eliminare il processo naturale. Molto spesso la sudorazione eccessiva si contrasta curando le cause scatenanti, come ad esempio controllando il peso attraverso una dieta in caso di obesità e di chili di troppo. Il più delle volte ci si affida ai buoni e vecchi rimedi naturali, quelli tramandati di generazione in generazione dalle nonne di ogni famiglia.

Salvia : un infuso da bere prima di andare a dormire tiene a bada gli sbalzi legati alla menopausa e alle mestruazioni. Basta lasciare le foglie in acqua calda per venti minuti prima di filtrare e bere il tutto.

: un infuso da bere prima di andare a dormire tiene a bada gli sbalzi legati alla menopausa e alle mestruazioni. Basta lasciare le foglie in acqua calda per venti minuti prima di filtrare e bere il tutto. Allume di potassio : è perfetto da strofinare sulle parti interessate ancora umide, lasciandolo agire senza asciugare. Combatte i batteri presenti neutralizzandoli, senza contrastare il naturale pH della pelle.

: è perfetto da strofinare sulle parti interessate ancora umide, lasciandolo agire senza asciugare. Combatte i batteri presenti neutralizzandoli, senza contrastare il naturale pH della pelle. Argilla verde ventilata : da aggiungere nell'acqua della vasca o direttamente sotto la doccia sfregando le parti così da eliminare i batteri e purificando la cute. Si risciacqua come di consueto.

: da aggiungere nell'acqua della vasca o direttamente sotto la doccia sfregando le parti così da eliminare i batteri e purificando la cute. Si risciacqua come di consueto. Aceto di mele : si versano due cucchiaini di aceto di mele in mezzo bicchiere d'acqua si imbeve un batuffolo di cotone. Prima di andare a dormire si strofinano le parti interessate. Al mattino si può risciacquare il tutto accuratamente. In alternativa, si può versare una tazza in un catino con 3 litri d'acqua per un pediluvio rilassante e igienizzante. Si sciacqua e si asciuga.

: si versano due cucchiaini di aceto di mele in mezzo bicchiere d'acqua si imbeve un batuffolo di cotone. Prima di andare a dormire si strofinano le parti interessate. Al mattino si può risciacquare il tutto accuratamente. In alternativa, si può versare una tazza in un catino con 3 litri d'acqua per un rilassante e igienizzante. Si sciacqua e si asciuga. Succo di pomodoro : un rimedio singolare ma utile. Basta versare una tazza del succo all'interno dell'acqua della vasca per poi immergersi per circa quindici minuti. Si procede con il lavaggio consueto con acqua pulita e saponi naturali.

: un rimedio singolare ma utile. Basta versare una tazza del succo all'interno dell'acqua della vasca per poi immergersi per circa quindici minuti. Si procede con il lavaggio consueto con acqua pulita e saponi naturali. Bicarbonato di sodio : mette in atto un'azione di contrasto conto gli acidi della sudorazione, ristabilendo il pH naturale della cute. Basta sfregare la parte strofinando con il bicarbonato, sciacquando e asciugando.

: mette in atto un'azione di contrasto conto gli della sudorazione, ristabilendo il pH naturale della cute. Basta sfregare la parte strofinando con il bicarbonato, sciacquando e asciugando. Tisana relax e meditazione: prima di dormire, praticate un po' di meditazione o di mindfulness. Poi preparate una tisana rilassante grazie all'infuso di valeriana, melissa e biancospino da sorseggiare prima di sdraiarvi. Due validi rimedi per agevolare un buon sonno e scacciare l'ansia.

Ai rimedi naturali è importante affiancare una serie di scelte utili, come praticare una buona igiene personale, indossando abiti puliti e con fibre naturali. Utile è anche sciacquare la parte interessata, anche più volte al giorno con l'impiego di un sapone naturale, evitando di coprire semplicemente il sudore con il deodorante, e preferendo una dieta sana ricca di frutta e verdura, ma con pochi grassi e prodotti ipercalorici.