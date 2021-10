Topinambur, il tubero fonte di benessere ed energia

Il topinambur è un tubero che nasce una pianta chiamata Helianthus tuberosus L. Noto come “rapa tedesca” o “carciofo di Gerusalemme”. È originario delle zone del Nordamerica e del Canada ma è oggi coltivato anche nelle zone del Centro Italia.

Dalla forma irregolare si contraddistingue per la sua polpa bianca o gialla. Ha un sapore dolce che ricorda quello del carciofo. Ricco di sali minerali preziosi come magnesio, ferro, zinco, fosforo, calcio e potassio. Per quanto riguarda quest’ultimo minerale, il suo quantitativo è superiore a quello presente nella banana. Essendo ricco di fruttosio e non glucosio risulta tollerato anche da chi soffre di glicemia alta e diabete. Non contiene glutine e apporta all’organismo preziose vitamine.

Quali sono i benefici del topinambur

Nel corso degli anni questo tubero si è affermato per le sue proprietà altamente digestive e per la capacità di depurare efficacemente l’organismo da scorie e tossine in eccesso. È contemplato in molte diete finalizzate al dimagrimento.

Molteplici risultano i suoi effetti benefici per la nostra salute. Scopriamo insieme le sue principali proprietà benefiche:

azione anti-aging: grazie al suo contenuto di vitamina A, C ed E è un valido aiuto per contrastare la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare;

rafforza il sistema immunitario: l’azione dei suoi antiossidanti in particolare carotenoidi e flavonoidi prevengono infiammazioni dovute all’attacco di virus e batteri. Utile in caso di raffreddore e influenza stagionale;

depura l’organismo: ricco di acqua ha un effetto diuretico e aiuta a combattere la ritenzione idrica;

Usi e controindicazioni del topinambur

Questo tubero è molto utilizzato in cucina. Può essere mangiato crudo o cotto. Nel primo caso diventa un ingrediente utile per impreziosire le insalate. Cotto è da abbinare ad altri ortaggi, spezie e verdure in grado di risaltare il suo sapore unico.

Il suo consumo non presenta delle particolari controindicazioni. Va mangiato con moderazione perché un consumo eccessivo può provocare diarrea o meteorismo. Inoltre chi è allergico all’inulina potrebbe riscontare problemi a livello digestivo come gonfiore addominale o dermatiti a livello cutaneo. Dovrebbe essere evitato anche a da chi è allergico alle asteracee.

I nutrizionisti consigliano di introdurlo nel proprio regime alimentare a piccole quantità. L’ideale sarebbe consumarlo due o tre volte nell’arco di una settimana.