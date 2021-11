Tosse secca o tosse grassa? Tutti i rimedi naturali per combatterla

Oltre a essere un disturbo assai fastidioso, è una delle principali cause che costringe un paziente a rivolgersi al farmacista o al proprio medico curante. Dati alla mano, infatti, la sua incidenza varia tra il 5% e il 40%. Stiamo parlando della tosse, un meccanismo fisiologico di difesa basato sull'espulsione improvvisa di aria dai polmoni.

Seppur talvolta sia violenta e ricorrente, è bene ricordare che essa non è una malattia, bensì un sintomo, ovvero un'espressione di problematiche di varia natura. Al pari dello starnuto, la tosse è un fenomeno riflesso. Un agente irritante (meccanico o fisico) stimola alcuni recettori specifici presenti lungo le pareti delle vie respiratorie. Al cervello viene così inviato un segnale che poi si traduce nell'espulsione dei fattori molesti.

Ma da un punto di vista fisiologico come avviene ciò? Contemporaneamente all'occlusione della glottide (fase inspiratoria), si verifica una contrazione dei muscoli espiratori con conseguente aumento della pressione all'interno delle vie respiratorie (fase compressiva). Quando la glottide si apre, ecco che l'aria fuoriesce con impeto e rumorosamente (fase espulsiva). Esistono due tipi di tosse, secca e grassa. La prima non è secretiva e quasi sempre è provocata da stimoli esterni. La seconda, invece, è caratterizzata dalla presenza di un espettorato chiamato catarro. Scopriamo quali sono i rimedi naturali più efficaci per contrastare questo disturbo.

Tosse secca, caratteristiche e cause

La tosse secca la si riconosce con facilità poiché, come già accennato, non produce catarro. Numerose sono le sue tipologie: cronica, persistente, stizzosa, allergica, da reflusso gastroesofageo. Altrettanto varie sono le sue cause. In linea di massima si distinguono in patologiche, di natura fisica e legate all'assunzione di particolari farmaci.

L'eziologia patologica include:

laringite virale ;

; bronchite acuta;

polmonite infettiva ;

; pertosse;

pleurite ;

; versamento pleurico;

broncopneumopatia cronico ostruttiva ;

; tubercolosi;

tumore polmonare ;

; enfisema;

reazioni allergiche ;

; insufficienza cardiaca congestizia.

A scatenare la tosse secca contribuiscono fattori fisici come l'inalazione di sostanze irritanti, dello smog, del fumo di sigaretta e l'assunzione di alcuni farmaci, in particolare gli ace-inibitori.

I rimedi naturali per la tosse secca

Le nostre nonne lo hanno sempre saputo: non c'è rimedio naturale più efficace contro la tosse secca del miele. Ricco di polifenoli dall'azione antiossidante, dalle potenti virtù antibatteriche e antinfiammatorie, il miele va preferibilmente assunto direttamente da un cucchiaio e non diluito in una bevanda calda. In questo modo è possibile beneficiare di tutte le sue proprietà. Quando si soffre di tosse secca è essenziale mantenere un buon livello di idratazione.

A tal proposito si rivelano utili le tisane a base di piante come malva, tiglio e altea. A caratterizzarle è la presenza di mucillagini, sostanze dalle proprietà emollienti, antinfiammatorie e lenitive. Non meno efficaci sono gli oli essenziali di lavanda, pino mugo, eucalipto e cajeput. Per poter godere in maniera duratura delle loro virtù antisettiche e antinfiammatorie è possibile versare cinque gocce in un diffusore per ambienti.

Tosse grassa, caratteristiche e cause

La tosse grassa è caratterizzata dalla presenza del catarro, un espettorato denso e viscoso. Seppur sia indubbiamente fastidioso, questo disturbo è un'importante strategia di difesa delle vie respiratorie. All'interno del catarro, infatti, sono presenti tantissimi microrganismi che, se non espulsi, potrebbero perpetuare o addirittura aggravare l'infezione in atto. Quando si parla di tosse grassa, la si associa subito all'influenza.

Tuttavia è importante sapere che essa è un sintomo anche di altre patologie più o meno gravi. Tra queste, oltre alla bronchite e alla polmonite batterica, rientrano:

pertosse ;

; tubercolosi;

ascesso polmonare ;

; edema polmonare;

asbestosi ;

; tumore del polmone.

I rimedi naturali per la tosse grassa

Chiedere aiuto alla natura per contrastare la tosse grassa è sempre una buona idea. Uno dei rimedi maggiormente efficaci è senza dubbio la curcuma. Grazie alla presenza della curcumina, questa spezia vanta una potente azione antinfiammatoria. Non meno importanti sono le sue proprietà antibatteriche capaci di combattere le infezioni delle vie respiratorie, in particolar modo se la curcuma viene miscelata con il miele.

Nato in Asia e utilizzato da millenni in ambito medico e culinario, lo zenzero disinfetta i bronchi e svolge un'attività mucolitica. Il merito spetta ai gingeroli e alle resine, sostanze di cui è particolarmente ricco. È possibile produrre uno sciroppo fluidificante facendo bollire lo zenzero in acqua per una ventina di minuti assieme al miele. Virtù antibatteriche e antifungine sono infine tipiche della propoli, la sostanza che le api producono per proteggere e al contempo sterilizzare le loro cellette. Flavonoidi, resine, minerali e vitamine lavorano in sinergia per assorbire il catarro e favorirne l'espulsione.