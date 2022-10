Tutti i benefici del tamarindo

Generato dall’albero “Tamarindus Indica” il tamarindo è un frutto dai notevoli benefici per il nostro organismo. Ricco di vitamine, fibre e sali minerali, questo prodotto della natura aiuta a regolarizzare la pressione arteriosa, a mantenere nella norma il colesterolo, a facilitare la digestione e tanto altro. Con la sua polpa si preparano anche creme con diverse finalità, anche estetiche.

Le caratteristiche

Il tamarindo viene prodotto da un albero che può raggiungere anche i 25 centimetri di altezza ed è originario dell’Africa Tropicale. Viene coltivato anche nell’America Latina nonché in Cina, India, Pakistan, Filippine, Java, Vietnam e Spagna. Il suo aspetto è quello di un baccello legnoso contenente semi a loro volta avvolti da una polpa dal colore marrone e dal gusto acido. La polpa si compone di una buona quantità di acqua e zuccheri, ed ancora, fibre, grassi, proteine ed elementi nutritivi. Diversi gli usi che si fanno di questo frutto. Infatti la sua polpa viene impiegata in campo alimentare per la realizzazione di bibite, marmellate e integratori. Viste le note proprietà lassative e digestive, è facile trovare i preparati a base di questo frutto nelle erboristerie. Anche la cosmesi si avvale dei benefici del tamarindo.

I benefici del tamarindo

Sono tante le proprietà benefiche del tamarindo. In primis, si tratta di un frutto antiossidante in quanto, grazie all’acido tartarico, combatte i radicali liberi. La presenza di fibre consente di contrastare anche il colesterolo cattivo e regolare la pressione arteriosa. Gli elementi contenuti in questo frutto aiutano a contrastare la cattiva digestione (grazie alla regolarizzazione delle funzioni gastriche), il diabete e i problemi biliari. Dentro la polpa sono presenti anche proprietà antinfiammatorie capaci di trattare i disturbi causati dall’artrite. Nelle popolazioni indiane, questa pianta viene usata anche per curare faringiti, stomatiti, febbre ed emorroidi. Il tamarindo ha anche un notevole impiego nella cosmesi proprio per le sue proprietà antiossidanti. Come un vero e proprio elisir di giovinezza, questo frutto ha la capacità di rendere la pelle del viso più tonica ed elastica contrastando anche l’acne, le macchie cutanee e le smagliature.

Alcune controindicazioni

Benché si tratti di un frutto dalle proprietà benefiche, il tamarindo non è proprio per tutti. Non è indicato infatti nelle persone che assumono aspirina perché può aumentare il rischio di sanguinamento. Allo stesso modo è sconsigliato a chi segue una terapia a base di antinfiammatori o fluidificanti del sangue. Dovranno chiedere consiglio al proprio medico coloro i quali hanno problemi di diabete, dal momento che il tamarindo contiene una buona quantità di zuccheri. C’è poi chi può manifestare reazioni allergiche come eruzioni cutanee e vomito.