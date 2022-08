Unghie, la moda estiva le vuole lunghe e super colorate come quelle delle star

Si ispira alle star la nuova moda unghie dell'estate. Una tendenza, quella di averle molto lunghe, colorate e disegnate, che ormai da qualche anno impazza anche nel nostro Paese. Dagli smalti chiari o al massimo con sfumature che andavano dal rosso al rosa, si è passati alla “Nail Art". Unghie che sembrano delle opere d'arte, dove sia i colori che le forme le rendono protagoniste allo stesso modo di un vestito o un accessorio. Ora la tendenza dell'estate 2022 le vuole colorate, esagerate e uniche perché realizzate secondo i gusti personali.

Quale forma scegliere

È uno degli aspetti più importanti quando si decide di fare la Nail Art. La forma, insieme al colore, influirà sulla manicure finale, e rispecchierà la personalità di chi le porta. Si parte proprio da qui per poi andare a scegliere il resto. Le forme più conosciute sono sei: Square, Oval, Squoval, Almond, Ballerina e Stiletto. Vediamole nel dettaglio.

Square. L'unghia squadrata è un grande classico. L'ispirazione è arrivata anni fa dall'America. Fino a quel momento, venivano modellate con la classica forma arrotondata. La Square, viene scelta dalla maggior parte delle donne, perché ha il grande vantaggio di lasciare ampio spazio per essere dipinta nei modi più estrosi, ma allo stesso momento, per chi ama il classico, è la forma perfetta per la french manicure, ovvero quella che ha solo la punta colorata. Da scegliere se si hanno le dita affusolate o sottili, perché la forma quadrata tende ad accorciare la mano.

Ovale. È ovviamente la forma più versatile che sta bene a chiunque e con qualsiasi tipo di mano. È ideale per chi desidera un effetto delicato e naturale, e nello stesso tempo vuole dare alla mano un aspetto curato e bon ton.

Squoval. Una via di mezzo tra la Square e la Oval, dove la punta non è così netta e quadrata ma ha i bordi arrotondati della Oval. Perfetta per tutti i tipi di Nail Art perché lascia moltissimo spazio per disegni e tips ma anche per tutti i tipi di mani perché l'arrotondamento non "taglia", come succcede invece nella Square.

Almond (a mandorla). Simile ad un ovale allungato, appunto come quello di una mandorla, è una forma delicata e classica. È ideale per chi ha le dita un pò corte o tozze, che sembreranno subito più lunghe e affusolate. Va però eseguita alla perfezione, sia nella forma che nella lunghzza.

Stiletto. Indicata soprattutto per le più giovani, è una forma molto audace dall'effetto "strega". Poco indicata però, per chi ha le mani affusolate. Non è una forma semplice da portare, anche se di grande effetto, perché la punta molto accentuata, rischia di impigliarsi ovunque. Se siete disposte a sopportare questo, avrete però unghie che attireranno tutte le attenzioni.

Ballerina. È una relativa novità, tra tutte sicuramente la forma più nuova. Molto elegante e raffinata non richiede però una lunghezza esagerata. Prende il nome dalla punta squadrata delle scarpette da ballerina, e va eseguita alla perfezione per avere l'effetto desiderato. Il grande vantagio è che sta bene a qualsiasi forma di mano e lascia molto spazio alla fantasia per decorarla.

Copiamo dalle star

Chiara Ferragni

L'influencer è una grande appassionata di Nail Art che sfoggia spesso e volentieri in varie forme e colori. In questo caso ne ha scelti quattro dai toni accesi e brillanti, blu, rosa, verde, giallo, da abinare a qualsiasi tipo di look, sia da giorno che da sera. In alternativa, gli stessi colori possono essere usati anche solo sulla punta. Un French manicure giovane e coloratissimo dall'effetto sorprendente.

Arisa

Le unghie di Arisa, sono l'esempio tra classe e trasgressione. La cantante ha infatti giocato con la forma a stiletto ma ha poi usato un colore classico come il rosso. Sono unghie perfette per chi ha una grande personalità ma non ama l'esagerazione. Sempre con questo tipo di unghie, si possono usare gli smalti fluo ma attenzione a non esagerare, vista la forma "aggressiva", meglio scegliere un solo colore.

Selena Gomez

Un classico esempio di Nail Art quello di Selena Gomez, dove il colore di base scuro, permette di adattarsi a qualsiasi look sia di giorno che da sera. La personalizzazione con i disegni, conferisce però quel tocco di originalità senza esagerazione. La scelta della forma anche in questo caso è lo stiletto che esalta il colore di base scuro, regalando un tocco di mistero e grande fascino.

Kim Kardashian

Ha scelto il rosa, il colore fluo più amato dell'estate, Kim Kardashian, personalizzandolo con alcuni brillantini per dare un tocco personale. Nel suo caso ha decorato una P, iniziale del nome del suo ex fidanzato Pete, con cui si è lasciata soltato pochi giorni fa. Per fortuna una Nail Art non è un tatuaggio e può sparire con un colpo di acetone. La sua idea però può essere presa come spunto per realizzare magari l'iniziale del nostro nome, per una manicure super personalizzata, o per scrivere una piccola frase usando tutte e 10 le unghie della mano. Allo stesso modo si possono decorare con i brillantini formando piccole emoticon. Cuori, fiori, a seconda del nostro umore e della nostra personalità.

Hayley Bieber

Sono delle vere e proprie opere d'arte le unghie preferite da Hailey Bieber. Realizzate con la nuova tecnica Chrome + Glass Nails, ancora poco conosciuta da noi. Scultoree e plastiche, fondono insieme due tendenze: le unghie cromate e quelle glassate, molto amate dalla moglie di Justin Bieber e da tante star americane. Sicuramente complicate da portare, possono però essere la base di partenza per disegni plastici più semplici, come bolle o lineee a rilievo. Un'anticipazione questa, della prossima tendenza autunno inverno, che spopolerà di sicuro.

I colori dell'estate

Come dicevamo all'inizio, l'estate 2022 lascia ampio spazio alle scelte ma ci sono comunque alcune tendenze che in molti stanno seguendo. Come tutte quelle dei colori fluo. Ovvero i colori neon ed elettrici perfetti per manicure estive che non passano inosservate. Inoltre, cosa non da poco, i colori fluo, fanno risaltare l'abbronzatura. Sulla stessa linea ci sono i colori pastello neon, ovvero quelle tonalità pastello che si accendono di un tocco vivace e luminoso. Indicati soprattutto per chi non ama esagerare ma vuole comunque avere un bel tocco di colore sulle unghie. Passiamo poi ai rossi, Immancabili in ogni stagione. Questa estate, assumono nuance più sfumate anche se con un gran "carattere", come ad esempio il rosso lampone. Questo può essere declinato in molte sfumature, magari passando pennellate di altri colori, rimanendo comunque brillante e luminoso. Il colore pastello è sicuramente quello più utilizzato in questo periodo. Nuance primaverili, che amano però il sole estivo. Si declinano dal rosa al giallino, dal lilla al verde. Non essendo colori particolarmente accesi, si possono utilizzare anche tutti insieme, come nell'esempio di Chiara Ferragni di cui abbiamo parlato sopra. Un'altra novità sono i colori sovrapporti. Si parte da una base, e come un pittore aggiungendo piccole quantità di colore contrastante, si ottengono nuovi colori molto personali. L'aggiuna di oro nei colori caldi come il rosso e l'arancione e di argento nei colori freddi come il blu o il verde, sono l'esempio perfetto per questo intento.

I prodotti consigliati

