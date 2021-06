Workout, come eliminare le maniglie dell'amore

Fitness e caldo è possibile? Si, se si vuole sconfiggere delle nemiche giurate come le antiestetiche maniglie dell’amore. Si tratta di accumulo di adipe localizzato e sottocutaneo che appesantisce il girovita, creando anche delle evidenti difficoltà nell’indossare abiti e pantaloni. Le maniglie dell’amore colpiscono uomini e donne in egual misura, sedimentano fino a diventare complesse da smaltire.

Una presenza non certo positiva, sia per l’aspetto estetico che per il benessere personale, è composta da grasso localizzato che può incidere negativamente sulla salute anche del cuore, con il rischio di sviluppare problematiche legate al diabete e all’ipertensione. Ecco perché è bene eliminare le maniglie dell’amore attraverso strategie mirate, che contemplino sia una dieta che specifiche attività sportive.

Maniglie dell’amore, cosa sono e perché si formano

Le maniglie dell’amore, o Muffin Top, sono una presenza molto diffusa nella società moderna, frutto di abitudini alimentari sbagliate e di uno stile esistenziale frenetico. Non solo pasti troppo grassi e consumati di fretta, ma spesso sbilanciati e poco vari. A incidere è anche l’eccesso di zuccheri e prodotti raffinati, in tandem con una scarsa idratazione e un movimento quasi del tutto assente. Le maniglie dell’amore sono il segnale inequivocabile che anche le diete repentine affrontate con slancio non hanno concretizzato i risultati sperati.

Solo un dannoso effetto yo-yo che ha rallentato il metabolismo e stabilizzato il grasso di troppo. Per sconfiggere questo adipe localizzato è bene colpirlo con più di una strategia, non solo fitness e movimento, ma anche un’alimentazione più sana e varia. Perché se la genetica svolge un ruolo importante nell’accumulo di grasso, incidendo con una certa predisposizione, è vero che il dimagrimento localizzato non esiste. Ma, come anticipato, bisogna far lavorare tutto il corpo così da bruciare calorie e grasso in modo regolare ed efficace. Vediamo come.

Maniglie dell’amore, come agire per sconfiggerle

Per sconfiggere le antiestetiche e poco salutari maniglie dell’amore è giusto seguire uno stile alimentare maggiormente sano, che contempli pochi grassi e zuccheri in favore di prodotti integrali, tanta frutta, verdura, proteine sane e leggere, il tutto condito da una valida idratazione utile a dissetare pelle, corpo e muscoli. I classici otto bicchieri al giorno essenziali per la salute personale, utili a diminuire la ritenzione idrica nelle donne e a garantire maggiore energia.

Come anticipato, non è possibile agire sul fisico con un dimagrimento mirato. Inoltre, il grasso localizzato potrebbe essere frutto di una predisposizione genetica o di patologie pregresse. Ma le maniglie dell’amore vanno affrontate con la giusta strategia così da prevenire malattie e problematiche legate alla loro presenza, quali patologie cardiocircolatorie e l’ipertensione. Per questo motivo un nutrizionista potrebbe trasformarsi in un valido alleato, in grado di stilare un menù personalizzato o indicare le combinazioni alimentari più utili. È sufficiente uno stile di vita più sano ed equilibrato, supportato da esercizi e fitness mirato per bruciare calorie e grasso corporeo.

Maniglie dell’amore, fitness ed esercizi efficaci

Non bastano solo addominali ma esercizi che coinvolgano l’intera muscolatura corporea, oltre a massaggi per idratare e riattivare la circolazione. A questo bisogna aggiungere anche riposo, relax e meditazione: lo stress è nemico della serenità personale e del corpo stesso, un maggiore equilibrio emotivo è la base per una stabilità corporea.

Per combattere i Muffin Top è bene attivare tutta la muscolatura così da eseguire gli esercizi mirati con maggiore tonicità. Ad esempio la corsa, il jogging, la marcia oppure il nuoto sono l’ideale per il benessere generalizzato. Per quanto riguarda gli esercizi top, ecco qualche esempio da praticare con costanza, almeno cinque giorni la settimana.