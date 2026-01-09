Al San Gerardo ancora tre ricoverati per i petardi della notte di Capodanno

Nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ha affrontato un'intensa attività di emergenza legata a gravi traumi da scoppio di petardi e all'uso improprio di pistole a salve, le cosiddette scacciacani. Tra le 22.30 e le 10.30 della mattina successiva, sono stati presi in carico cinque pazienti, tre dei quali con lesioni particolarmente gravi a mani, volto e occhi. Il caso più complesso ha riguardato un giovane di 21 anni, trasferito dal territorio bergamasco tramite il servizio AREU, con gravi lesioni bilaterali alle mani e al volto, incluso il coinvolgimento orbito-oculare. Il paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico multidisciplinare di elevata complessità, che ha coinvolto chirurghi maxillo-facciali, oftalmologi e ortopedici, comprendendo procedure di rivascolarizzazione, stabilizzazione ossea, trattamento di fratture e rimozione di corpi estranei. Nello stesso arco temporale sono giunti in pronto soccorso anche due minori: un ragazzo di 15 anni con un gravissimo trauma da scoppio alla mano destra, ustioni di secondo e terzo grado e amputazione di quattro dita, e un diciassettenne con ustioni profonde, fratture esposte multiple alla mano destra e una lacerazione corneale all'occhio sinistro. Entrambi sono stati sottoposti a interventi chirurgici urgenti. Tutti e tre i pazienti sono ancora ricoverati al San Gerardo. Si sono inoltre presentati altri due giovani adulti con lesioni alla mano causate dall'uso di pistole "scacciacani": un uomo di 30 anni con lesione nervosa, per il quale è stato programmato un intervento differibile, e un ragazzo di 18 anni, trattato e suturato direttamente in pronto soccorso.

Parallelamente, a causa dell'elevato numero di emergenze e l'elevata pressione assistenziale, un sesto paziente - un minore di 13 anni con grave trauma da scoppio alla mano destra - è stato dirottato dal servizio AREU a Verona.