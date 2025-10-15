"Scherziamo su programmi che sono diventati parodie"

"Siamo alla sesta edizione ma non ci sono avvisaglie di crisi per la settima. Siamo fatti così: finiamo un'edizione stanchi morti, non riusciamo a pensare a cosa ne sarà di noi il giorno dopo, e poi ripartiamo con grande entusiasmo. Giuro che non ricorriamo a doping". Mago Forest (che un giorno di febbraio del 1961 nacque a Nicosia, Sicilia, col nome di Michele Foresta e poi perse il nome vero per colpa del suo talento) spiega così il mood a casa Gialappa's alla vigilia della nuova, attesa edizione di GialappaShow, in onda dal 20 ottobre ogni lunedì in prima serata su Tv8 in chiaro e su Sky. Si riparte con qualche novità nel cast e le cifre dell'edizione precedente dicono e che il motore della macchina comica romba sicuro: un milione e 246mila spettatori a episodio, con una media stagione del 5,53% e l'hashtag #GialappaShow a imperare in rete.

Mago Forest il gioco lo conosce, si deve partire dalle novità. Una new entry assoluta è Michela Giraud: alchimia riuscita col team?

"Io sono un ammiratore della Giraud, ci siamo già conosciuti a Lol XMas e siamo andati alla grande. In questa edizione sarà protagonista di una fiction ambientata in un convento, dal titolo Che Dio ci salvi. Sarà una suora molto particolare".

Ne è uscito Max Giusti, che interpretava un Aurelio De Laurentiis e un Alessandro Borghese di culto. È stato un addio doloroso?

"A casa nostra non ci sono mai adii, semmai degli arrivederci. Max arrivò a sorpresa e magari un altro anno tornerà, mai dire mai".

Brenda Lodigiani farà la parodia di Silvia Toffanin e Ubaldo Pantani dell'ultimo Joe Bastianich, quello del programma Foodish. La prenderanno bene?

"Per Toffanin posso assicurare, lei è una ragazza intelligente e molto autoironica. Pantani poi è davvero un cavallo di razza, e vi annuncio che farà la parodia anche di un altro personaggio bomba, per ora top secret".

Qualche rivelazione però ce la deve dare.

"Ma poi i Gialappi mi minacciano. Comunque eccone una: tutti sanno che Miriam Leone sarà la co-conduttrice della prima puntata: in futuro ci sarà anche un uomo, e si tratta di Pierfrancesco Favino, attorone che tutti vogliono, e con il quale ho interagito già al Festival di Sanremo tempo fa".

L'attore prezzemolo di tutti i film italiani si prende anche GialappaShow?

"Bè ma lui è così bravo. È vero però che in diversi film io e lui ci giochiamo la parte del protagonista: finora è andata sempre a lui, ma per la logica dei grandi numeri ora tocca a me".

Nella ricetta di GialappaShow c'è un bel po' di ironia sui programmi tv: spesso sui reality kitsch, Tentescion Ailand o Grande Fratello Rip, la versione dei concorrenti deceduti. La tv generalista oggi è davvero così ridicola?

"Bè, diciamo che alcuni programmi si impegnano a esserlo. Alcuni talk show finiscono per essere la parodia involontaria di sé stessi".

In un talk show il suo collega Enzo Iacchetti ha sbroccato: un comico dovrebbe mantenere sempre un certo distacco?

"Io invece difendo Iacchetti, il signore dall'altra parte lo aveva senza dubbio provocato. Sì, lui ci è cascato, è andato d'istinto".

Correttezza politica: come la trattate?

"Come sempre: se una cosa fa ridere la mettiamo. Basta non offendere".

La sua popolarità è davvero trasversale, piace a molti se non a tutti: ha mai rischiato un flop comico?

"Un comico, anche se bravo, rischia il flop solo se viene messo fuori contesto. Se non è nella sua comfort zone, come si dice oggi. Programmi come GialappaShow e Zelig lo sono".

C'è troppa comicità in tv secondo lei?

"Assolutamente no. Crozza, Luca & Paolo, Littizzetto, la Gialappa's. Un tempo c'era molta più comicità".

Ma avrà qualche hater?

"Se li ho, non so che esistono: perché non vado sui social. Se c'è qualche hater che vuole scrivermi qualche cattiveria sappia che mi deve spedire un fax".

A GialappaShow, a parità di stipendio,

"Tanto che la Carlucci mi vorrebbe per Ballando Con le Stelle. Un pensierino ce l'ho fatto. A patto che possa ballare con Barbara D'Urso".