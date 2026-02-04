Bella e impossibile, la Vonn si butta. "Ho il crociato rotto ma farò la discesa"

Non c’è resa nel suo sguardo. Lindsey Vonn, leggenda dello sci, si è spezzato il legamento crociato anteriore venerdì a Crans-Montana, ma la sua voce non trema. «Non ho perso la speranza», scrive, e subito sembra di sentire lo stridio degli sci sulla neve, il cuore che corre. Hollywood ama queste storie: dolore, rischio, resilienza. Serve solo il lieto fine. La 41enne americana racconta l’incidente con lucidità chirurgica: crociato rotto, contusione ossea, lesioni meniscali. Un quadro grave, ma non letale. E lei, tra visite, terapie e test fisici, decide di sciare ancora.

Domenica, Cortina, discesa libera olimpica: il ginocchio regge, i muscoli reagiscono, l’anima no. «Sento l’amore e mi dà forza», confessa, e i social esplodono di incoraggiamenti. «Sono fiduciosa nella capacità del mio corpo di dare il massimo. Nonostante gli infortuni, il ginocchio è stabile, non ho gonfiore e i muscoli si attivano e reagiscono come dovrebbero». Il mondo dello sport trattiene il fiato per la sua diva.

Domani mattina la prova cronometrata, primo vero banco di prova per quel ginocchio ammaccato. Tutti sanno cosa significa vincere e cadere, rialzarsi e rischiare. Pensate a Pirmin Zurbriggen, oro mondiale quindici giorni dopo un’operazione al menisco. Pensate a Kobe Bryant, che con il tendine d’Achille rotto comunque si alzò e addirittura segnò due tiri liberi fondamentali. Pensate a chi non si arrende. E ora, tra le nevi delle Tofane, la sfida a Sofia Goggia, amica e rivale, è pronta: Lindsey Vonn, la Wonder Woman americana, 12 volte vincitrice nella località ampezzana e tornata apposta dalla pensione per vincere i Giochi, ancora una volta dopo l’oro in discesa nel 2010 è pronta a scrivere la storia.

Lo sci non

è solo velocità: è coraggio, è cuore, è volontà. E mentre il mondo guarda, una cosa è certa: la star Lindsey non ha perso la speranza, e quella speranza brilla più forte di ogni infortunio. Come solo le stelle sanno fare.