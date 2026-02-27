Sci, Coppa del Mondo: Sofia Goggia terza in discesa libera a Soldeu

Dopo la parentesi olimpica con i Giochi di Milano-Cortina, Sofia Goggia è tornata in pista nella prova di Coppa del Mondo in discesa libera a Soldeu, Andorra, ottenendo un ottimo terzo posto con il tempo di 1’31”86 dietro la svizzera Corinne Suter (1’31”62) e all’austriaca Nina Ortlieb (1’31”73). Per la bergamasca si tratta del podio numero 67 in carriera (39° in discesa libera). Bene anche Laura Pirovano, ottava, più attardate le altre azzurre, con 16° posto di Nicol Delago, 18° di Elena Curtoni, 23° Nadia Delago, 34° Sara Thaler.

Le parole di Sofia

Soddisfazione nelle parole della Goggia intervistata al termine della gara. “Sicuramente è una pista molto piatta nella parte alta e quest’anno ho avuto qualche difficoltà nei piani. Sono riuscita a contenere e a recuperare tanto ma non abbastanza. Credo sia stata una prova solidissima che mi da molta fiducia in vista dei due superG di domani e domenica”, ha spiegato la sciatrice alla Fisi (Federazione italiana sport invernali).

Alla domanda sulla Coppa di discesa, la Goggia risponde che è prematuro pensarci adesso “perché la stagione sin qui non è andata male ma non è neppure stata vincente: ho molta costanza ed oggi ho dimostrato di aver fatto ancora un’ottima prova”.

Quando le è stato chiesto un parere sulle due sciatrici che l’hanno preceduta, afferma che “Suter e Ortlieb sono forse le migliori al mondo nella scorrevolezza e nel confronto con loro non sfiguro. Non ho grosse aspettative sui due superG: molto dipenderà dalla tracciatura e dalla neve, io cercherò di fare del mio meglio e dopo il traguardo tireremo le somme".

Le parole di Laura Pirovano

Tra le azzurre, ottimo piazzamento anche per la 28enne di Trento che non nasconde, comunque, il suo rammarico. “Purtroppo non sono riuscita a fare tutto bene.

So di fare fatica nei tratti pianeggianti ed oggi non ho saputo affrontare i dossi come avrei voluto; tanti errorini che hanno pagato tanto nella parte alta. Poi ho recuperato nella parte più tecnica ma ormai la gara era andata. Ho tanta voglia di gareggiare in superG e sono contenta di avere due possibilità su questa pista”.