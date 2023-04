Australia, naso all'insù per l'eclissi solare totale

È stata brevissima ma molto attesa da astronomi e appassionati: è durata soltanto 58 secondi l'eclissi totale di Sole che si è osservata in una minima porzione dell'Australia alle ore 11:29 locali, esattamente nell'area nord-occidentale dove si trova la località di Exmouth. Cittadini entusiasti hanno rivolto lo sguardo, ben protetto da occhiali schermati, verso il cielo per godersi appieno un fenomeno che tornerà soltanto tra alcuni anni.

Il raduno di 20mila persone

Ben visibile grazie a un cielo totalmente terso e limpido, l'eclissi ha mostrato nella sua interezza la corona solare che solitamente è oscurata dai raggi diretti che osserviamo ogni giorno: come mostra lo scatto, stavolta si è vista la Luna coprire del tutto il Sole e garantire il magnifico fenomeno. A Sydney, invece, l'eclissi è stata solo parziale con meno del 20% del Sole coperto dalla Luna. Per questo motivo, circa 20mila persone da numerose località, anche molto distanti, si sono date appuntamento questa mattina nella cittadina di Exmouth che per l'occasione ha organizzato spettacoli musicali all'aperto, lezioni di fotografia e programmi di educazione astronomica per bambini come viene riportato dalla Cnn.

La diretta della Nasa

Exmouth si trova a circa 1.250 km a nord della capitale dell'Australia occidentale, Perth, e geograficamente è molto più vicina alla Papua Nuova Guinea rispetto a Sydney o Melbourne. L'evento di oggi potrebbe fare da traino per la visita di turisti nella località al centro del mondo a causa di questa eclissi secondo le speranze dei funzionari locali. Anche la Nasa ha trasmesso in diretta sui propri canali social l'evento così come molti siti specializzati così da far ammirare il fenomeno anche nel resto del mondo.

"Fantastico e strabiliante"