Bacia e cattura: quando anche tra i pianeti l'incontro lascia il segno

Voi come siete, un tipo “mordi e fuggi”, oppure “colpo e fusione”? Oppure ancora “bacia e cattura?”. No, non ho aperto una posta del cuore, in realtà sto parlando di astronomia, e di una nuova ipotesi sulla formazione di Plutone e della sua luna più grande, Caronte. Ma partiamo dalla nostra, di Luna: una delle ipotesi più accreditate è che quattro miliardi e mezzo di anni fa la Terra, ancora incandescente, sia stata colpita da un altro pianeta, e che i due corpi si siano fusi, lasciando fuoriuscire della roccia fusa che raffreddandosi in orbita intorno alla Terra abbia dato origine al nostro satellite.

Sarebbe insomma un “colpo e fusione” con un pezzo che è schizzato fuori ma non troppo lontano. Sebbene potrebbe essere anche un “mordi e fuggi”, la Terra colpita come una palla da biliardo con l’altra palla che se ne va e un pezzo di Terra rilascia roccia fusa che va a formare la Luna; in ogni caso abbiamo le prove che la Luna faceva parte della Terra prima di questo evento catastrofico (catastrofico per nessuno, perché non c’era ancora niente, anzi: senza questa collisione fortuita, ossia senza Luna, la formazione della vita sulla Terra sarebbe stata molto difficile).

Invece, per Plutone e Caronte, Adeene Denton, ricercatore presso il Lunar and Planetary Laboratory dell’Università dell’Arizona, sarebbe accaduto quello che lui ha definito un “bacia e cattura”. Nessuna fusione, nessun mordi e fuggi, quasi una love story planetaria. In pratica Plutone e Caronte si sono sì scontrati, ma per la loro struttura sono rimasti pressoché intatti, iniziando a orbitare l’uno intorno all’altro. Per il forte colpo e l’attrito dei due corpi (se continua a sembrarvi una cosa amorosa o sessuale non lo è), Plutone si sarebbe anche surriscaldato, e questo spiegherebbe la ragione della presenza di oceani sotterranei derivati dal sistema solare (più radioattivi).

Insomma, questa ipotesi avrebbe dovuto lasciare tracce geologiche anche sulla superficie dei due

oggetti planetari quando erano molto più vicini tra loro a causa delle forze mareali che ne avrebbero modellato la forma. Tutta da verificare, però plausibile, in fondo un “bacia e cattura” lascia sempre un segno indelebile.