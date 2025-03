Una "X" sulla Luna: ecco cos'è e quando sarà visibile

Ascolta ora 00:00 00:00

Potrebbe sembrare uno scherzo o una trovata pubblicitaria ma è tutto vero: i più attenti, nella notte tra il 6 e il 7 marzo, potranno osservare una vera e propria "X" sul volto della Luna visibile dalla Terra. Non è la prima volta che accade ma soprattutto questa precisa lettera dall'alfabeto non è visibile sempre ma soltanto in particolari condizioni come quelle che si verificheranno nelle prossime ore.

Di cosa si tratta

Gli esperti del settore spiegano che quella che viene chiamata "Lunar X", conosciuta anche con il nome di "Werner X", è una particolare tipologia tipo di caratteristica astronomica detta "chiaro-scuro", ovvero prodotta da un gioco di luce. Werner è il nome del cratere lunare dove si verificherà il fenomeno ottico. Va chiarito che non si tratta di una vera struttura fisica ma è un gioco di luci e ombre che capita soltanto in alcuni periodi specifici. " La 'X' si forma nel punto in cui quattro crateri, Purbach, La Caille, Blanchinus e Regiomontanus, si avvicinano l'uno all'altro negli aspri altopiani meridionali della Luna", spiegano su Spaceweather.com.

La superficie lunare è tutt'altro che liscia: le sue caratteristiche appaiono diverse quando il Sole è piuttosto basso nel suo orizzonte. In questo modo piccole strutture possono proiettare delle lunghissime ombre che si possono osservare anche dal nostro pianeta esaltando così montagne e crateri. In contemporanea potrebbe verificarsi anche un altro fenomeno chiamato "Lunar V" perché da un'altra parte si potrebbe osservare anche la lettera "V" (è sempre un effetto ottico).

Come osservare la "X"

Chi possiede una vista fantastica potrebbe osservare la "X" addirittura anche a occhio nudo ma è più facile vederla con l'aiuto di binocoli, telescopi ma anche con gli obiettivi di fotocamere. " Poiché questi fenomeni si formano sempre nello stesso punto, sono piuttosto facili da individuare se si sa quando e dove guardare", aggiungono gli esperti. Per poterla osservare è bene non avere troppi ostacoli dal punto di osservazione ma soprattutto evitare l'inquinamento luminoso presente nelle grandi città.

Ogni quanto si verifica il fenomeno

" Una volta al mese, quando il Sole sorge sul cratere Werner nell'emisfero meridionale della Luna, la luce del Sole sfiora il terreno elevato della regione e crea una forma incrociata larga 50 miglia" . In Italia sarà osservabile a iniziare dalle ore 23.30 e per circa due ore prima che la Luna inizi a essere troppo bassa sull'orizzonte in fase di tramonto.

Si hanno ottime probabilità di vedere la X come una caratteristica abbagliante illuminata dal sole, sospesa in un'ombra nera come l'inchiostro, completamente indipendente dal confine del terminatore"

David Chapman, astronomo in pensione dell'Halifax Centre della Royal Astronomical Society of Canada, ha scritto in un articolo sull'argomento: "