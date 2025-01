I dinosauri comparvero ben prima del previsto: cosa ha scoperto la Scienza

Ascolta ora 00:00 00:00

I dinosauri. Quanto sono belle le scoperte sui dinosauri. E fanno sempre pensare, se ci si riflette un po'. Intanto in Inghilterra, nella cava di Dewars a Oxfordshire, sono state trovate centinaia di impronte di dinosauri di 166 milioni di anni fa, in pieno Giurassico. Attenzione, non erano di sicuro i tanto famosi T-Rex (non so se conoscete la storia del romanzo di Crichton, e poi film di Spielberg, Jurassic Park, ma i T-Rex vissero nel Cretaceo, solo che Cretaceous Park suonava male). Piuttosto sauropodi erbivori giganti e anche un percorso di Megalosaurus, un feroce carnivoro di nove metri. Fa uno strano effetto vedere quelle impronte così antiche, e dire antiche è un eufemismo, perché il nostro cervello non riesce neppure a immaginare distanze temporali del genere.

Nel frattempo c’è stata anche un’altra scoperta, se confermata, che sposterebbe ancora più indietro la presenza di dinosauri sul nostro pianeta, molto prima di duecento milioni di anni fa. Fossili ritrovati nel Wyoming nel 2013, da nuove analisi dell’Università del Wisconsin-Madison e pubblicate sul Zoological Journal della Linnean Society, sarebbero stati datati a ben 230 milioni di anni fa, e appartengono all’Ahvaytum bahndooiveche (accidenti all’onomastica dei paleontologi, come fa uno a ricordarselo), un sauropode vegetariano erbivoro enorme, come i titanosauri.

Quindi, spostiamo ancora indietro la data, pensiamo a questo mondo (il nostro) che per duecento milioni di anni è stato abitato, tra le tante specie, da questi giganti, mentre noi ci siamo appena da duecentomila anni. Un battito di ciglia, insomma. Una bella metafora di Mark Twain dice che la storia della vita sulla Terra fosse la Torre Eiffel, l’uomo sarebbe solo il sottile strato di vernice che ne ricopre la punta. L’ultimo dinosauro, come sappiamo, si è estinto circa sessantotto milioni di anni fa, a seguito di un’estinzione di massa causata da un asteroide.

In fondo ogni nuova scoperta scientifica, da Copernico a Darwin, ridimensiona sempre di più la nostra importanza nel pianeta e nell’universo. Ora sappiamo che i dinosauri c’erano già qualche decina di milioni di anni prima di quanto credevamo, cosa volete che sia, però lo strato di vernice della storia umana si assottiglia sempre di più.