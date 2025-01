New Glenn, sfida spaziale tra Bezos e Musk

Ascolta ora 00:00 00:00

Il primo lancio del razzo New Glenn, dell’azienda Blue Origin di Jeff Bezos, non è andato benissimo, in quanto il booster non è rientrato come previsto. Non che sia una novità: Elon Musk, all’epoca della fondazione di Space X, si giocò tutti i soldi per arrivare all’obiettivo del rientro dei booster per renderli riutilizzabili, riportando la NASA nello spazio (prima gli americani dovevano rivolgersi ai russi per andare sulla Stazione Spaziale Internazionale).

Space X è almeno dieci anni avanti rispetto a Blue Origin, e l’obiettivo di Bezos non è neppure lontano da quello di Musk: anche lui vuole mandare satelliti in orbita per le telecomunicazioni, cosa che però Musk ha già fatto: Starlink conta già seimila satelliti. Ci metterà un po’, e dovrà avere poi l’approvazione da parte della first National Security Space Launch (che spiega anche le sue donazioni a Donald Trump). In ogni caso prima o poi ce la farà, non gli mancano certo i mezzi, e direi anche che la concorrenza non fa mai male.

Le misure: New Gleen di Jeff è alto 98 metri, però Elon ha già la Starship, progettata per viaggi interplanetari, 122,3 metri di altezza. Certo, vista dall’esterno, da chi non sta dietro a queste faccende in realtà cruciali per la Space Economy, sembra un po’ una gara tra miliardari su chi ce l’ha più lungo, il razzo.