Ogni centimetro di pelle è attraversato da miliardi di neutrini

A nessuna persona importa niente dei neutrini, uno che non sia un fisico non sa neppure cosa siano, ma a me piace ogni tanto infilarli nelle conversazioni. Pensate, per esempio, che ogni vostro centimetro di pelle è attraversato ogni secondo da miliardi di neutrini, che attraversano voi e l’intero pianeta come se non ci fosse niente. Direte beh, e allora? Interagiscono pochissimo con la materia, per questo è così difficile rivelarli. Non hanno quasi massa, “quasi” ma non zero come un fotone.

Ma i segreti dell’Universo, dell’infinitamente grande, passano dallo studio dell’infinitamente piccolo, dalle particelle elementari. Insomma, volevo informarvi che gli scienziati hanno beccato il neutrino più energetico mai “visto”, 220 miliardi di elettronvolt, che essendo uno scrittore e non un fisico non saprei quantificarvi.

Sappiate che è un neutrino potentissimo. Era stato rivelato nel 2023 dal rilevatore ARCA del telescopio sottomarino per neutrini KM3NET e finalmente sono stati pubblicati su Nature i risultati delle analisi dell’evento chiamato KM3-230213° (lo so, questi nomi sembrano sempre delle password). Il telescopio KM3NeT (ancora in costruzione) è enorme, a 3450 metri di profondità a largo della costa di Portopalo di Capo Passero, in Sicilia.

I neutrini, dicevo, sono messaggeri di informazioni importanti dai luoghi più remoti dell’Universo e dai fenomeni più estremi come esplosioni di Supernove, lampi di raggi gamma, l’accrescimento dei buchi neri supermassicci al centro delle galassie. Da questo neutrino, e da altri che saranno rilevati, troveremo altre risposte a molte domande.

Tranquilli, niente di rassicurante. Sebbene io mi addormenti sempre ascoltando conferenze sui buchi neri: niente tempo, niente spazio, materia collassata, sono affascinanti. Tra l’altro ho sempre usato le particelle elementari come alibi salutista per la mia misantropia, per non uscire di casa: arrivano dallo spazio, e lo spazio è cancerogeno.

Solo nei fumetti della Marvel si diventa supereroi con i raggi gamma.

Lo so, i fisici ti assicurano che siamo protetti dal campo magnetico terrestre, e dall’atmosfera, e comunque non è un tetto sulla testa che mi proteggerebbe, neppure se abitassi in un bunker di piombo. Però ora ho una nuova scusa: ehi, ragazzi, avete sentito del neutrino ad alta energia? Non mi va di uscire.