Ogni giorno scopriamo esopianeti abitabili

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai ogni giorno si scoprono esopianeti abitabili, come la cosiddetta “Super-Terra”, l’esopianeta HD 20794 d, il quale orbita intorno a una stella a quasi venti anni luce da noi. In termini astronomici è vicinissimo, ma non ci arriveremo mai, però possiamo studiarlo. Sebbene, secondo gli studi dell’Università di Ginevra, orbiti tra la zona abitabile (dove può esserci acqua allo stato liquido) e quella inabitabile. Dicevo che non ci arriveremo mai, ma una domanda che spesso viene fatta da chi si interessa poco di distanze cosmiche è: «beh, chi lo sa, un domani...».

Un domani non riusceremo mai a superare, ma neppure a avvicinarci alla velocità della luce, semplicemente perché un fotone non ha massa, per questo può viaggiare a trecentomila chilometri al secondo (e per arrivare su questa Super Terra perfino la luce ci mette venti anni). Una nave spaziale, anche viaggiando, ipotizziamo, a un decimo della velocità della luce (già una velocità fantascientifica), ci metterebbe duecento anni.

Le sonde Voyager, lanciate negli anni Settanta, e appena uscite dal nostro sistema solare, per raggiungere Proxima Centauri, a “soli” 4 anni luce di distanza, e andando a 61500 Km all’ora, arriverebbero lì tra circa centomila anni. Questo tanto per dare un’idea della distanza. Il punto è che su HD 20794 d, in ogni caso, è che orbitando per un periodo in zona abitabile e per un altro in quella non abitabile, potrebbe sì esserci vita, ma anche no (o delle forme di vita che riescono a resistere alle condizioni estreme, come i tardigradi). Vita e non vita no, sennò sarebbe la Super Terra di Schrödinger.

Non credo riusciremo a saperlo solo osservandolo (chi lo sa, forse sì), però pensiamo che di

esopianeti, ossia pianeti intorno ad altre stelle, ne stiamo scoprendo migliaia da soli venti anni. Prima lo davamo per scontato, ma non ne avevamo le prove. Prima ancora lo disse Giordano Bruno, e sappiamo com’è finita.