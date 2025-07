Eclissi, il sole sparirà per oltre sei minuti: ecco quando e dove

Uno spettacolo astronomico si prepara per il 2027, quando potremo assistere a una incredibile eclissi solare. Sarà un evento unico nel suo genere, perché, stando a quanto affermato dagli esperti, si tratterà dell'eclissi più lunga del nostro secolo. Un appuntamento, insomma, a cui nessuno dovrebbe mancare.

Secondo le previsioni, il fenomeno avverrà fra due anni, vale a dire il 2 agosto 2027. Quel giorno il cielo si oscurerà, e resterà tale per più di sei minuti. Qualcosa di assolutamente mai visto, e infatti gli esperti parlano di eclissi più lunga di questo secolo. Per poter vedere un altro evento della medesima durata, infatti, bisognerà attendere il 2114. Un altro aspetto importante per noi italiani è che l'evento potrà essere visto anche dalla nostra Penisola.

I calcoli degli astronomi prevedono che il fenomeno durerà ben 6 minuti e 23 secondi. Ed è proprio questo a renderlo così raro. Sole, Terra e Luna si combineranno in modo tale da regalarci uno spettacolo senza precedenti. La Terra, per la precisione, si troverà in afelio, ossia nel punto più distante dal Sole, mentre la Luna raggiungerà il perigeo, la zona più vicina al nostro pianeta. Sarà buio fitto, e caleranno le temperature. In caso di bel tempo, si potranno vedere le stelle di giorno.

L'eclissi si manifesterà in primo luogo sopra l'oceano Atlantico, dopodiché si estenderà verso lo Stretto di Gibilterra per allungarsi su Cadice, Malaga, Marocco, Libia ed Egitto. Si vedrà benissimo anche in Arabia Saudita, Somalia e Yemen. Per quanto riguarda l'Italia, noi potremo assistere a un'eclissi parziale e le zone migliori sono Lampedusa, con un oscuramento del 99,8%, il resto della Sicilia e la Sardegna (90%), Roma (70%), Firenze e Milano (50-60%). Gli esperti indicano le 11.10 del mattino come ora migliore.

Due anni di attesa, dunque, ma gli amanti delle

eclissi possono consolarsi, perché prima del grande evento del 2027 ci sarà un appuntamento anche per questo anno. Il, infatti, potremo assistere a un'eclissi solare parziale in tutta Italia.