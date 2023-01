Spazio, catturato “segnale” lontano 8,8 miliardi di anni luce: ecco cos'è

Ancora una volta, lo Spazio ci "parla" ma questa volta il segnale che è arrivato è sensazionale perché proviene da una distanza di ben 8,8 miliardi di anni luce, mai così vicina all'origine dell'Universo (il Big Bang è avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa). Nel caso specifico, alcuni astronomi hanno rilevato un segnale radio dalla galassia più lontana fino a questo momento.

Di cosa si tratta

Lo studio è stato pubblicato tra le principali news della Royal Astronomical Society: utilizzando il telescopio Giant Metrewave Radio (uGMRT) situato in India è stato captato questo segnale a una lunghezza d'onda particolare conosciuta tra gli addetti ai lavori con il nome di " linea di 21 centimetri " o " linea dell'idrogeno ", che viene emessa da atomi di idrogeno neutri. Aver ottenuto questo risultato a una distanza siderale nell'universo significa che in un futuro non troppo lontano gli astronomi potrebbero avere gli strumenti adatti per studiare la formazione delle prime stelle e galassie a una distanza ancor più lontana dei quasi 9 miliardi di anni luce.

Il ruolo della lente gravitazionale

" Una galassia emette diversi tipi di segnali radio. Fino ad ora, è stato possibile catturare questo particolare segnale solo da una galassia vicina, limitando la nostra conoscenza a quelle galassie più vicine alla Terra ", ha dichiarato Arnab Chakraborty, ricercatore presso la McGill University. Il risultato è stato possibile anche grazie all'aiuto di " un fenomeno naturale chiamato lente gravitazionale - aggiunge lo studioso - possiamo catturare un debole segnale da una distanza da record. Questo ci aiuterà a capire la composizione delle galassie a distanze molto maggiori dalla Terra ", sottolinea.

Per gli amanti dei nomi, la galassia in questione ha un codice impronunciabile ed è nota con la sigla SDSSJ0826+5630: i ricercatori hanno osservato che la massa atomica del contenuto di gas di questa particolare galassia è quasi il doppio della massa delle stelle a noi visibili. Il team, composto anche dal coautore dello studio, Nirupam Roy, professore associato presso il Dipartimento di fisica dell'Indian Institute of Science, ha spiegato che il segnale catturato è stato emesso da questa galassia quanto l'universo aveva "solo" 4,9 miliardi di anni e ha permesso agli studiosi di ripercorrere un grosso pezzo dell'universo primordiale. " È l'equivalente di uno sguardo indietro nel tempo di 8,8 miliardi di anni ", ha sottolineato Chakraborty.

Perché si tratta di un'impresa