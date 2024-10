Vermi tubolari giganti e molluschi: la scoperta in fondo al mare

Ascolta ora 00:00 00:00

Una spedizione oceanografica effettuata dello statunitense Schmidt Ocean Institute ha portato alla scoperta di un ecosistema marino davvero incredibile, con esseri viventi sconosciuti fino a questo momento. Vermi tubolari giganti e molluschi sono solo alcune delle creature individuate durante la fruttuosa attività di ricerca. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, farà sicuramente molto parlare.

Robot sottomarini

Per la sua spedizione nel sottosuolo delle sorgenti idrotermali dell'Oceano Pacifico (a 2500 metri di profondità), l'istituto Schimdt ha sfruttato la tecnologia dei robot sottomarini, che hanno operato al posto dell'uomo. Il team di ricerca ha coordinato l'attività a bordo del vascello Falkor. Le sorgenti idrotermiche, spiegano gli esperti, si trovano all'interno di crepe profonde sviluppate nella crosta terrestre. L'alta temperatura, la pressione elevatissima e la mancanza di luce solare creano una condizione in cui sono gli esseri viventi più resistenti possono resistere. Questo recente studio ha dimostrato come ancora ci sia tanto da scoprire sul nostro pianeta.

" Un tempo si credeva che solo microbi e virus abitassero la crosta del fondale marino sotto le sorgenti idrotermali ", si legge nella relazione, riportata da Abc News. " Ma organismi viventi come i vermi tubolari giganti, i vermi e le lumache sono stati trovati nelle sorgenti idrotermali, che sono aperture sul fondale marino che si formano dove l'acqua di mare e il magma sotto la crosta terrestre si incontrano ", ha spiegato Monika Bright, ecologa marina presso l'università di Vienna.

Per scandagliare il fondale, i ricercatori si sono serviti di un robot telecomandato munito di scalpello che ha praticato dei fori in circa 10 cm nella roccia vulcanica. Estratte le rocce e capovolte, è stata rinvenuta un'intera comunità di esseri viventi, che avevano trovato alloggio nelle molte cavità.

Cosa si trova sul fondo del mare?

Ecco dunque la risposta a chi si domanda quali animali possono abitare nel profondo dell'Oceano. Per la maggior parte sono stati rinvenuti esemplari di vermi tubulari, o Oasisia alvinae, e un'altra specie sempre di verme, la Riftia pachyptila, che raggiunge la lunghezza di mezzo metro. Trovate anche lumache, che si nutrivano di sedimenti, e altre specie che devono ancora essere identificate.

" C'erano animali, lunghi 50 centimetri, che giacevano lì dentro, vivi ", ha dichiarato Monika Bright. " L'oceano svolge un ruolo molto importante per il nostro pianeta, per il nostro clima e quindi... dobbiamo studiarlo meglio.

Sono molto sicura che ci saranno molte altrein arrivo, anche se è molto costoso e difficile lavorare in questi ambienti di acque profonde", ha aggiunto.

Ad oggi, stando a quanto riferito dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, solo il 5% degli oceani è stato esplorato.