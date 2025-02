Scooter viaggia contromano e brucia i semafori: 29enne arrestato

Ascolta ora 00:00 00:00

La fuga, che inizia rigorosamente a folle velocità, è una delle (purtroppo) numerose che in Italia negli ultimi tempi stanno emulando gli spiacevolissimi fatti del 24 novembre scorso. Quando, sempre a Milano, lo scooter su cui viaggiavano due giovani in fuga dai carabinieri, dopo 8 chilometri è andato a sbattere contro un semaforo, uccidendo il passeggero 19enne, l'egiziano 19enne Ramy Elgaml. La fuga, dicevamo, risale a martedì pomeriggio, nella zona tra piazzale Maciachini e viale Jenner, al Dergano. Dove la «Volantina» del commissariato di zona, la Comasina bis, incrocia uno scooter guidato da un ragazzo in contromano lungo via Bernardo De Conti. Paletta alla mano, la polizia tenta di fermarlo, ma lo scooterista, che poi si scoprirà essere un pregiudicato italiano di 29 anni, accelera e scappa in sella al suo Honda Sh.

L'inseguimento a dire il vero non dura molto, anzi, si conclude, in questo labirinto di sensi unici, dopo poco più di un chilometro, in via Enrico Butti, con un piccolo incidente sul marciapiedi della strada dove il ragazzo ha provato a infilarsi nel tentativo di seminare i poliziotti. Nel mezzo anche un semaforo rosso «bruciato» all'incrocio tra piazzale Carlo Maciachini e viale Jenner e una serie di manovre a dir poco spericolate.

Il 29enne, che risiede allo Stadera, in via Palmieri, una volta a confronto con i poliziotti ha cercato delle scusanti per giustificare il proprio comportamento. Quindi ha dichiarato di essere fuggito perché non aveva la patente per lo scooter, bensì soltanto il foglio rosa: si sarebbe spaventato, dice.

Una volta perquisito però addosso gli agenti gli hanno trovato 18 grammi di cocaina e 225 euro in contanti e la sua versione dell'accaduto prende un'altra piega.

Nel frattempo sul posto arriva anche la polizia locale per fare i rilievi mentre il ragazzo, che rifiuta il trasporto in ospedale, viene arrestato per resistenza e detenzione di droga ai fini di spaccio.