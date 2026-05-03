Quel Seicento napoletano che riguarda tutti noi

Forte dei Marmi non custodisce soltanto la memoria elegante delle sue estati novecentesche. Nella ridente Versilia, dove la villeggiatura si è fatta nel tempo luogo di incontri artistici, letterari e culturali, oggi il Fortino "Pietro Leopoldo I" accoglie un capitolo tra i più intensi e inquieti dell'arte italiana: quello che nasce a Napoli dopo il passaggio di Caravaggio. Sotto gli ombrelloni di quella spiaggia frequentata da artisti, scrittori e intellettuali - da Carrà a Soffici, da De Chirico a Rosai, da Savinio a Maccari, fino a Guttuso, Treccani e agli scultori Dazzi, Marini, Messina e Henry Moore - prese forma una geografia culturale destinata a lasciare un segno profondo. Attorno al mito del Quarto Platano, Forte dei Marmi divenne uno dei luoghi simbolici del '900 italiano. In questo orizzonte può sorprendere la presenza, al Fortino Pietro Leopoldo I, della mostra Pittura a Napoli dopo Caravaggio. Il Seicento nella collezione della Fondazione De Vito (fino al 27 settembre). Eppure proprio questa distanza apparente ne costituisce una delle ragioni più vive. Non un semplice appuntamento espositivo, né una parentesi stagionale, ma un incontro tra mondi diversi: tra storie, sensibilità e modi di guardare che raramente vengono posti l'uno accanto all'altro. Voluta dall'amministrazione comunale e sostenuta dall'impegno dell'amico Ermindo Tucci, presidente della Fondazione Villa Bertelli, la mostra è promossa dal Comune di Forte dei Marmi e dalla stessa Fondazione, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe e Margaret De Vito. Curata da Nadia Bastogi, riunisce 39 dipinti della raccolta De Vito e ripercorre alcuni passaggi decisivi dell'arte partenopea del XVII secolo, a partire dalla scossa prodotta dall'arrivo del Merisi in città. Non siamo davanti a una rassegna enciclopedica. E nemmeno a una ricostruzione totale di un secolo complesso. La forza del percorso sta altrove: nella scelta di un punto di osservazione preciso, nel momento in cui cambia in profondità il rapporto tra immagine e realtà, tra corpo e ombra, tra sacro e quotidiano. Caravaggio arriva a Napoli nell'ottobre del 1606 e vi rimane fino al giugno del 1607; vi torna poi nell'ottobre del 1609, restando in città fino all'estate successiva. La sua presenza non genera una scuola in senso tradizionale. Apre piuttosto una possibilità. Il sacro perde la distanza dell'ideale e si avvicina alla carne, ai volti segnati, ai gesti comuni, alla povertà degli spazi. La luce non ordina soltanto la composizione: rivela, isola, ferisce, mette a nudo. Da quel momento la città elabora quella lezione in modo autonomo, spesso radicale. Battistello Caracciolo, Jusepe de Ribera, Francesco Fracanzano, Giovanni Battista Ricca, il Maestro degli Annunci ai pastori e gli altri protagonisti di questa vicenda non si limitano ad accogliere il linguaggio caravaggesco. Lo trasformano. Lo portano dentro il tessuto urbano, dentro la devozione popolare, dentro una fisicità aspra e profondamente spirituale. Ne nasce un'arte in cui santi, martiri, apostoli e mendicanti appartengono alla stessa umanità di chi guarda. I corpi non sono figure astratte, ma presenze concrete: esposte alla fatica, alla sofferenza, alla fede. È in questa vicinanza tra immagine sacra e verità umana che il Seicento napoletano conserva ancora oggi una forza così sorprendente.

Il naturalismo partenopeo, infatti, non può essere ridotto a una semplice derivazione del caravaggismo. È una delle sue risposte più intense. Qui il vero non è mai neutro. Porta con sé pietà, violenza, teatro, miseria, nobiltà e senso religioso. Il corpo diventa il luogo della verità, ma anche lo spazio fragile in cui l'uomo si mostra per ciò che è. Il percorso restituisce questa complessità attraverso una selezione capace di attraversare temi e linguaggi differenti. Dai primi interpreti del naturalismo si giunge ad aperture classiciste, scene devozionali, episodi di martirio, figure femminili, immagini legate alla religiosità locale e composizioni di formato più raccolto. Ne emerge una città-laboratorio, pienamente europea, capace di assorbire modelli diversi e di restituirli in forme nuove. Un ruolo significativo è affidato anche alle nature morte. Con Luca Forte, Paolo Porpora, Giovan Battista Recco, Giuseppe Recco, Giovanni Battista Ruoppolo e Giuseppe Ruoppolo, la materia delle cose acquista una dignità autonoma. Frutti, fiori, pesci, animali, superfici lucide, foglie, bucce e ombre entrano nell'immagine con una presenza quasi tangibile. Anche qui l'eredità caravaggesca non agisce come formula, ma come attenzione profonda al reale. Con Mattia Preti e Luca Giordano il linguaggio si apre ancora. Il naturalismo non scompare, ma viene attraversato dall'energia del Barocco. La composizione si fa più dinamica, teatrale, aperta. L'ombra resta essenziale, ma diventa movimento, spazio, costruzione scenica. Napoli non abbandona Caravaggio: ne porta avanti le conseguenze fino a superarne i confini. Al centro di questo racconto si colloca la figura di Giuseppe De Vito, che ebbi modo di conoscere alla fine degli anni Ottanta. Di lui conservo il ricordo di un uomo attraversato da una rara vocazione umanistica. Non soltanto un collezionista, ma un conoscitore, uno studioso, un interprete appassionato di uno dei capitoli più complessi e vitali dell'arte italiana. La sua raccolta non nacque dal desiderio di possedere opere, ma dalla volontà di comprenderle. Attraverso i dipinti, De Vito costruì una lettura fondata su relazioni, attribuzioni, confronti e scelte critiche meditate. Ogni opera, dentro quel nucleo, non era mai un oggetto isolato. Era parte di un discorso più ampio, di una trama di sguardi, influenze, scoperte e rivelazioni. È questa la qualità più viva della sua eredità: avere trasformato il collezionismo in una forma di conoscenza. La Fondazione che porta il suo nome e quello della moglie Margaret conserva oggi questo patrimonio non come un insieme immobile di capolavori, ma come uno strumento ancora attivo di studio, trasmissione e dialogo. L'esposizione di Forte dei Marmi nasce dunque dall'incontro tra due storie dello sguardo. Da una parte la Versilia, con la sua memoria artistica, il suo '900, la sua vocazione alla relazione culturale. Dall'altra Napoli, con un secolo oscuro, carnale, devozionale e drammatico. Tra questi due mondi, la raccolta De Vito rende possibile un dialogo inatteso. E proprio per questo necessario. Visto da Forte dei Marmi, quel Seicento non perde nulla della propria intensità.

Anzi, appare più netto. Fuori dalla sua cornice abituale, rivela meglio la sua natura profonda: non una scuola regionale, non un capitolo laterale del caravaggismo, ma una delle esperienze più radicali dell'arte europea.