Halloween, 5 serie tv horror da recuperare il 31 ottobre. Ecco dove vederle

Halloween è ormai alle porte e con esso anche la voglia degli spettatori di abbandonarsi ad atmosfere oscure e spaventose per poter vivere al meglio quella che è conosciuta come la notte più spaventosa dell'anno. Se, da una parte, anche il mercato editoriale non disdegna di mettere a disposizione libri a tema, anche le serie tv offrono un catalogo molto vasto di titoli che sono perfetti da vedere in occasione del 31 ottobre. Ecco allora una lista delle serie tv spaventose e imperdibili da vedere la sera di Halloween.

Le serie tv perfette per Halloween

Penny Dreadful

Disponibile su Sky, Penny Dreadful è forse una delle migliori serie tv degli ultimi anni a tema gotico e horror. Protagonista della vicenda è Ethan Chandler (Josh Hartnett), un uomo dal passato misterioso che finisce con il rimanere invischiato nella ricerca di una ragazza scomparsa. Questa avventura lo porterà a fare amicizia con Vanessa Ives (Eva Green) una donna dalle capacità sorprendenti e spaventose insieme. In un viaggio dell'orrore che include alcuni personaggi della letteratura vittoriana - Dracula, Dottor Jekyll, Frankenstein, per citarne alcuni - Penny Dreadful è la serie perfetta per godere delle atmosfere spaventose senza necessariamente avere paura e avere il piacere di seguire una serie scritta in modo superbo.

American Horror Story

Coloro che cercano emozioni un po' più forti, ma comunque non troppo spaventose, potrebbero trovare ciò che anelano nella serie American Horror Story. Arrivata alla dodicesima stagione e disponibile interamente su Disney+, American Horror Story è una serie antologica, in cui ogni stagione racconta una storia diversa. La prima stagione, che ad oggi rimane senza dubbio la migliore, è Murder House, e segue la vicenda di una famiglia che si trasferisce in una vecchia casa, salvo scoprire che è infestata da numerosi fantasmi, legati tra di loro da segreti e colpe. La prima stagione ha avuto il merito anche di lanciare la carriera di Evan Peters, che ha conosciuto nuova fama grazie alla prima stagione della serie tv Monster, in cui interpreta il serial killer Jeffrey Dahmer. Anche questa, tra parentesi, è una serie perfetta da vedere questi giorni.

The Haunting of Hill House

Per chi, invece, cerca una serie capace di mettere davvero paura, il titolo perfetto è The Haunting of Hill House, disponibile su Netflix. Tratto dal romanzo di Shirley Jackson, la serie segue le vicende di una famiglia intrappolata in una dimora infestata, dove le anime dei defunti non hanno trovato la pace. Quando la tragedia colpisce la famiglia, che ormai vive lontana da Hill House, tutti i sopravvissuti dovranno fare i conti con gli incubi del proprio passato e con le conseguenze che essi hanno avuto nella loro vita adulta. Hill House è il "primo capitolo" di una ideale saga antologica, che prosegue con The Haunting of Bly Manor. Insieme a queste, si può recuperare - sempre dallo stesso creatore - anche La caduta della casa degli Usher. Tutti i titoli sono disponibili su Netflix.

Them

Anche Prime Video non disdegna titoli horror perfetti per la notte di Halloween. La serie tv che consigliamo in questa lista è Them - Loro, composta da due stagioni, che segue le vicende di una famiglia che, all'inizio degli anni Cinquanta decide di abbandonare la propria vita nel Nord Carolina e trasferirsi a Los Angeles, la città del peccato. La particolarità? I protagonisti sono afroamericani e il quartiere in cui si trasferiscono è noto per essere tipicamente bianco. Mentre cercano di resistere al sospetto e all'indignazione dei vicini, i protagonisti dovranno ben presto fare i conti con entità che vivono nella loro nuova casa e che hanno come scopo ultimo quello di distruggerli.

Servant

L'ultima serie tv che vi consigliamo da recuperare per il 31 ottobre è disponibile su Apple TV+ e si intitola Servant. La serie, conclusasi con la quarta stagione, racconta la storia di Sean (David Chevalier) e Dorothy Turner (Lauren Ambrose), una coppia sposata che ha dovuto affrontare l'incubo peggiore per dei genitori: perdere il figlio a causa della distrazione e dell'assenza. Dorothy, in particolar modo, è caduta in uno stato catatonico dopo la perdita e solo l'utilizzo di una cosiddetta bambola reborn sembra risvegliarla dal torpore, dandole l'illusione che il figlio sia ancora vivo.

