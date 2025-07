Cinque serie tv imperdibili da vedere gratuitamente su Rai Play

Quando si parla di piattaforme di streaming on demand, ci si riferisce quasi sempre solo a Netflix, Prime Video e Disney+ e, più marginalmente, a Apple TV+. Quasi nessuno cita Rai Play, che è un contenitore più che dignitoso di prodotti sia popolari che autoriali e che può rappresentare un'alternativa più che valida per coloro che cercano prodotti di intrattenimento di qualità senza bisogno di spendere soldi per l'abbonamento. Per questo abbiamo deciso di consigliarvi cinque serie tv imperdibili che potete guardare in modo del tutto gratuito su Rai Play e che sono perfette per l'estate.

Normal People

Una delle serie più famose e più amate, tra quelle disponibili su Rai Play, è senza dubbio Normal People, serie tratta dal romanzo di Sally Rooney Persone normali, edito in Italia da Einaudi. Dodici episodi di circa mezz'ora l'uno che raccontano la storia dell'amicizia e dei sentimenti tra il timido Connell (Paul Mescal) e l'arrogante Marianne (Daisy Edgar-Jones). Compagni di scuola al liceo, divisi da un gap sociale piuttosto ampio - la madre di lui pulisce la casa di lei - Connell e Marianne sono lo specchio di una gioventù smarrita e confusa, intrisa nella precarietà lavorativa ed emotiva. Entrambi con delle crepe nella loro anima, Connell e Marianne affrontano il liceo e l'università cercando di rimanere a galla in una vita che continua a dare solo colpi mancini.

Rookie Blue

Per coloro che amano le storie in uniforme, dove il mistero delle indagini si intreccia agli elementi del romanzo di formazione, la serie perfetta da recuperare è Rookie Blue. Si tratta di una serie canadese incentrata su cinque cadetti/matricole che sono appena usciti dall'accademia di polizia e che cominciano la loro carriera. Tra crimini da risolvere e pericoli da sventare, i cinque nuovi poliziotti dovranno anche tenere insieme i pezzi della loro vita privata. Protagonista indiscussa è Andy (Missy Peregrym), erede di una tradizione di poliziotti in famiglia che è determinata a dimostrare il proprio valore, nonostante l'attrazione che continua a provare per il suo superiore.

Morgane - Detective geniale

Mentre su Disney+ è arrivato il remake a stelle e strisce intitolato High Potential, su Rai Play è disponibile Morgane - Detective geniale, serie tv francese incentrata su Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), una madre single di tre figli che lavora come addetta alle pulizie. Caratterizzata da un alto potenziale cognitivo, Morgane si trova ben presto ad aiutare la polizia in un caso di difficile risoluzione. Proprio il suo aiuto e la risoluzione del caso la porteranno ad essere una collaboratrice fissa delle forze dell'ordine anche se all'inizio il detective Karadec non sembra felice di dover collaborare con una donna vistosa e rumorosa come Morgane. Eppure, man mano che i casi risolti si accumulano, tra Morgane e il detective comincia a fiorire qualcosa di importante.

Based on a true story

Tra i titoli originali (e gratuiti) disponibili su Rai Play c'è anche Based on a true story, serie incentrata su una coppia che è alle prese con una crisi matrimoniale che risponde a una più profonda crisi di mezza età. Per cercare di uscire dalla quotidianità e cambiare le abitudini che li hanno portati sull'orlo del baratro, i due protagonisti decidono di dare il via a un podcast. La particolarità? Protagonista delle registrazioni è un uomo che i due sono convinti essere un vero e spietato serial killer. La serie conta di un cast eccezionale, guidato dalla Kaley Cuoco di The Big Bang Theory, Chris Messina e Tom Bateman.

Dieci Capodanni

L'ultima serie gratuita che vi consigliamo di recuperare su Rai Play è Dieci Capodanni, tra i titoli più visti sulla piattaforma streaming. Si tratta di una serie spagnola uscita nel 2024 e ancora in cima alle classifiche che racconta la storia d'amore tra due trentenni. Ana (Iria del Rio) sta per spegnere trenta candeline, ma la sua vita è molto diversa da come l'aveva sognata: non ha una casa sua, non ha veri amici e odia il suo lavoro.

Oscar (Francesco Carril) invece è un trentenne apparentemente soddisfatto: ama il suo lavoro di medico, è circondato da amici che gli vogliono bene e anche se la vita sentimentale è altalenante, l'uomo si ritiene felice. Tuttavia, la notte in cui sia Ana che Oscar compiono trent'anni tutto cambia.