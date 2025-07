8 serie tv che ti tengono compagnia durante un viaggio in treno o in aereo

L'estate, com'è noto, è un periodo che prevede spesso lunghi spostamenti in treno o in aereo. Che sia per tornare a casa o per andare a vedere un posto nuovo, i viaggi estivi richiedono spesso ampi margini di tempo e quale modo migliore per occuparli se non recuperando una serie tv? Se da una parte si possono senza dubbio seguire le nuovissime stagioni delle serie più seguite, come Squid Game o The Bear, il viaggio può essere un'occasione ottima per recuperare vecchi titoli o rivederne altri che sono stati molto amati.

Friends

Secondo la scienza, rivedere una serie tv che conosciamo molto bene è un meccanismo che ci permette di abbassare i livelli di stress e stare meglio con noi stessi. Friends è una delle serie più viste nella storia del piccolo schermo, ma se soffrite di ansia da viaggio riscoprire le disavventure dei sei protagonisti dello show targato Warner Bros potrebbe essere la soluzione ideale per distrarvi e godervi il viaggio. La storia, per i pochi che non la conoscessero, è quella di sei ragazzi che vivono a New York, nel quartiere del Village a Manhattan, e affrontano la vita quotidiana, tra crisi sentimentali, problemi lavorativi e paura del futuro. Il tutto condito con un senso dell'umorismo davvero accattivante. Friends è disponibile su Netflix.

Paradise

Passata un po' in sordina in occasione dell'uscita, Paradise è il titolo perfetto per chi ama i misteri e le distopie. La serie tv prende il via quando l'agente Xavier Collins (Sterling K. Brown), incaricato di proteggere il Presidente degli Stati Uniti (James Marsden) scopre che quest'ultimo è stato ucciso. Nella cittadina, altrimenti pacifica, comincia a serpeggiare un senso di minaccia e panico crescente e mentre l'esperta di crisi Sinatra (Julianne Nicholson) cerca di riportare l'ordine, Xavier scopre che ci sono molte cose che non gli sono state dette e segreti che minacciano di distruggere tutto. La particolarità della serie? La cittadina in cui vivono i protagonisti è una "città artificiale", creata nel cuore di una montagna per sfuggire a qualcosa che ha distrutto l'umanità. La prima stagione di Paradise è su Disney+.

L'estate dei segreti perduti

Se estate e teen drama sono parole che per voi non possono non coesistere, la serie più adatta da recuperare è senza dubbio L'estate dei segreti perduti, da poco sbarcata su Prime Video. Tratto dall'omonimo romanzo, la serie tv racconta due estati della protagonista Cadence (Emily Alyn Lin), erede della facoltosa famiglia Sinclair. Come ogni estate dei suoi sedici anni di vita, Cadence si reca sull'isola del nonno Harris (David Morse) insieme alla madre e al resto della famiglia. Qui passa il tempo con i cugini Mirren (Ester Rose McGregor), Johnny (Joseph Zada) e l'amico Gut (Shubham Maheshwari), per il quale comincerà a provare qualcosa di molto forte e inaspettato. Durante l'estate, però, Cadence è vittima di un incidente quasi mortale che le cancella la memoria. L'estate successiva, allora, è costretta a tornare sull'isola per scoprire fino in fondo che cosa le sia capitato davvero.

Disclaimer

Presentata lo scorso anno alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Disclaimer è la serie diretta dal regista Alfonso Cuarón, un thriller psicologico che non potrà far altro che tenervi incollati al display dei vostri dispositivi. La protagonista è Cate Blanchett, nei panni di una giornalista di successo che un giorno riceve un misterioso romanzo che porta in superficie un segreto a lungo taciuto. A diffondere il romanzo in questione è un uomo (Kevin Kline) che non cerca altro che vendetta, con lo scopo di distruggere la vita della donna che, indirettamente, ha distrutto la sua. Con scene ambientate anche in Italia, Disclaimer è una serie con un cast eccezionale che guarda soprattutto alla tradizione noir. Lo trovate su AppleTv+

Ted Lasso

Sempre su AppleTV+ ma con atmosfere decisamente più rilassate c'è Ted Lasso, un piccolo gioiello in tre stagioni che vale sicuramente il tempo di un recupero. La serie tv prende il via quando Rebecca Welton (Hannah Waddingham), dopo essere stata tradita e lasciata dal marito, decide di vendicarsi provando a distruggere la squadra di calcio tanto amata dall'ex. Per questo decide di assoldare come allenatore un allenatore di football americano, Ted Lasso (Jason Sudeikis). L'uomo non sa praticamente nulla di calcio, ma accetta comunque l'incarico. Tuttavia la sua indole gentile e comprensiva lo porta ben presto a diventare un leader della squadra, al punto da essere accettato anche dalla burbera punta d'attacco Roy Kent (Brett Goldstein).

White Lotus

Una serie tv che è perfetta tanto per l'estate quanto per un recupero durante un viaggio in treno o in aereo è White Lotus. Giunta alla sua terza stagione, la serie è una serie antologica, perché ogni stagione è ambientato in un diverso hotel di lusso della catena White Lotus. La seconda stagione, ad esempio, è ambientata in Italia, in Sicilia per la precisione, e ha portato al successo internazionale Sabrina Impacciatore. Ogni stagione si apre con un omicidio: il pubblico sa immediatamente che qualcuno morirà alla fine dell'arco narrativo, ma non sa mai chi. Perciò tutta la storia si concentra sulla rappresentazione di persone ricche che viaggiano verso questi hotel di lusso, finché qualcosa non va irrimediabilmente male portando all'omicidio di qualcuno. White Lotus è disponibile su Sky e NOW.

Normal People

Perfetta per un recupero in viaggio, dal momento che gli episodi sono molto brevi, è la serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Sally Rooney, Normal People. Disponibile su Ray Play, Normal People racconta l'amicizia e l'amore tra Connell (Paul Mescal) e Marianne (Daisy Edgar-Jones). I due si conoscono quando sono al liceo: lui fa parte del gruppo dei ragazzi popolari, lei invece è quella che spesso viene esclusa a causa della sua "stranezza". Povero lui e ricca lei, Connell e Marianne sembrano non avere niente in comune, eppure pian piano i due confessano le loro debolezze, le loro paure e finiranno per attraversare insieme l'entrata nel mondo degli adulti, che spesso porta con sé numerosi traumi.

Mobland

L'ultima serie tv che vi consigliamo di recuperare durante un viaggio in aereo o in treno è Mobland, da poco approdata su Paramount+ e già rinnovata per una seconda stagione visto il successo della prima. Si tratta di un titolo perfetto per chi ama i film di Martin Scorsese o i gangster-movie. Il protagonista di questa serie è Harry (Tom Hardy), un uomo che lavora come galoppino per una famiglia della malavita, guidata da Conrad (Pierce Brosnan) e da sua moglie Maeve (Helen Mirren).

Quando l'erede della famiglia, però, compie un'azione terribile nei confronti dell'erede della famiglia rivale, Harry dovrà rimboccarsi le maniche per far sì che nessuno muoia e che non ci sia una guerra tra le strade di Londra.