Nella serie tv su Amanda Knox tra le produttrici anche Monica Lewinsky

Il caso giudiziario che è stato costruito attorno a Raffele Sollecito e Amanda Knox è stato uno tra i più celebri del nostro tempo. I due imputati, insieme a Rudy Guede, sono stati gli indiziati e poi i presunti colpevoli per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia la notte del primo novembre del 2007. Dopo un’accesa battaglia legale tra accusa e difesa, in primo grado sono stati proprio la Knox e Sollecito a essere condannati a 16 e 15 anni di reclusione, sentenza che in appello è stata ribaltata, assolvendo i due imputati e facendo restare in galera solo Guede che, a quanto sembra, è l’unico ad aver commesso l’omicidio. Un caso che ha scosso l’opinione pubblica italiana e anche quella degli Stati Uniti che oggi è ancora molto chiacchierato e discusso. Amanda Knox ne ha fatta di strada dopo l’assoluzione. Per lei è iniziata una nuova vita e, nonostante dall’opinione pubblica è vista ancora come l’unica assassina (insieme a Sollecito) di fatto lei è una donna libera. E ora, come riporta il magazine di Deadline, su quel macabro omicidio si sta pensando di realizzare una serie tv e raccontare quello che è successo a Perugia nel 2007 ma dal punto di vista di Amanda Knox.

Non un semplice documentario ma un prodotto di finzione a tutti gli effetti per romanzare uno dei fatti di cronaca nera e giudiziaria più “celebri” degli anni 2000. Dietro la serie tv c’è uno dei creatori di This Is Us che per il canale streaming di Hulu – di proprietà della Disney – sta realizzando la sceneggiatura in attesa dell’ordine ufficiale da parte del network ma pare che sia una formalità. Al momento non c’è l’annuncio di un possibile cast così come la serie è ancora senza titolo, ma si pensa che possa arrivare in tv nel 2025. La notizia in sé fa ancora più rumore perché tra i produttori – in cui ci sono anche quelli di Fargo e di Handmaid’s Tale - spunta quello di Monica Lewinsky. La donna che fece tremare l’amministrazione Clinton e che ha fatto paventare l’ipotesi di impeachment, con la sua società di produzione ha deciso di investire sul progetto televisivo dedicato alla Knox.

Da tempo la Lewisnky è attiva a favore di chi ha subito in vita ingiusti linciaggi mediatici, e oltretutto, non è al suo primo lavoro come produttrice dato che aveva lavorato, insieme a Ryan Murphy, alla terza stagione di American Crime Story che raccontava proprio il suo legame perverso con l’ex presidente Clinton. La serie racconterà come Amanda Knox sia “stata condannata per l’omicidio della sua coinquilina a Perugia e dei 16 anni passati a cercare di far emergere la sua verità e ritrovare la libertà“.