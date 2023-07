Brividi d’estate: le serie mystery da (ri)vedere nel mese di agosto

Il mistero, l’oscurità, storie dai mille risvolti e cariche di suspence. Tutto ciò che riguarda la tematica mystery ha sempre trovato una platea di spettatori disposti a lasciarsi coinvolgere da racconti tesi e asfissianti, capaci di intrattenere con quel pizzico di tensione in più. E in quel grande calderone che sono le serie tv di oggi (e di ieri) ci sono tanti racconti che hanno fatto del mistero e della suspence il suo cavallo di battaglia. Non solo indagini poliziesche dai risvolti thriller e horror, ma in streaming ci sono tante serie che spaziano su diversi argomenti e che sfumano i contorni del mistero con tante e diversissime qualità. In estate e per ingannare il forte caldo, vedere una serie tv di questo tipo, potrebbe essere un gradevole diversivo. Anche perché sul genere ci sono tanti show che meriterebbero di essere visti, ma quale potrebbe essere il migliore? Per l’occasione abbiamo scelto ben 5 serie tv che spaziano tra il thriller e il paranormale, e che per queste sere d’estate possono rivelarsi un’ottima soluzione contro l’afa. Quindi, spegnete le luci, prendete una bibita ghiacciata e lasciatevi stravolgere da un brivido di paura e di piacevole tensione.

Cruel Summer

Anche se è una serie tv dedicata a un pubblico di giovanissimi, Cruel Summer resta un esempio di serie thriller convincente e avvincente. La prima stagione è andata in onda in America nel 2021 e oggi è disponibile in Italia su Amazon Prime Video. È un progetto antologico, nel senso che ogni stagione ha un inizio e una fine, e la storia trova la sua naturale conclusione. Infatti la seconda che è tutt’ora in programmazione ha un cast e un racconto diverso al centro del plot. Il primo capitolo è ambientato in un’immaginaria città del Texas. Ogni episodio si concentra sullo stesso giorno con l'alternarsi di tre piani narrativi, viaggiando tra il 1993, il 1994 e il 1995. Protagoniste sono Kate Wallis, ragazza popolare e amata da tutti, e la timida Jeanett. Nel 1993, Kate scompare per mano del nuovo vice-preside Martin Harris, e Jeanette prende il sopravvento su quella che era la sua vita. Kate però viene ritrovata viva un anno dopo e accusa proprio Jeanette di aver assistito al suo rapimento senza dire nulla. Attraverso diversi salti temporali viene ricostruita la vicenda facendo emergere una storia dai contorni torbidi e poco chiari, in un gioco audace tra vittima e carnefice.

American Horror Story

Quando si parla di serie tv a tema mystery è impossibile non menzionare American Horror Story di Ryan Murphy. Il cult di ultima generazione è un vero e proprio fenomeno di costume che, oggi, ha cambiato il modo di raccontare in tv una storia horror. Sono ben 11 le stagioni di questa serie di così grande successo ma, essendo tutte autoconclusive, possono essere viste anche senza un filo temporale. Racchiudono in sé deliri onirici e paure insite nell’animo umano e riverberano leggende urbane che sono diventate parte integrante della cultura popolare. 11 stagioni non tutte all’altezza delle aspettative ma efficaci dal punto di vista dell’intrattenimento. Da non perdere è il capitolo dedicato a Murder House e Asylum, come quello ambientato nell’hotel Cortez, come immancabile è la stagione dedicata ai cult dell’horror anni ’80 e l’ultima in ordine di produzione che racconta New York e l’epidemia dell’AIDS sotto la forma di un complotto governativo. Gli episodi sono tutti disponibili su Disney+

The Vampire Diaries

Liberamente ispirata alla saga di romanzi di Lis J. Smith, The Vampire Diaries rappresenta l’unione perfetta tra il teen drama e l’horror più puro. Una serie che ha segnato una generazione e che ha dato vita a un franchise di grande successo, dando vita a ben due spin-off. Oggi, tutti gli episodi sono disponibili su Amazon Prime Video per una lunghissima maratona. Lasciatevi coinvolgere dalla storia tormentata di Elena Gilbert divisa tra l’amore per Damon e Stefan, due vampiri centenari, dalla complicata storia familiare. Fulminate è stato l’incontro della giovane durante una giornata come tante, da quel momento in poi, la vita di Elena non sarà più la stessa. Dopo The Vampire Diaries è stato realizzato The Originals che racconta la storia di Klaus e della sua famiglia e, successivamente, Legacies sulla figlia del primo vampiro. Entrambi gli show sono su Amazon Prime Video.

La donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra

Titolo bizzarro e che prende in giro tutti i film sul genere per una serie di Netflix convenzionale ma divertente, di cui ancora non si conosce il suo destino ultimo. Oggi non si sa se la serie verrà rinnovata o meno. Kristen Bell, l’iconica Veronica Mars, è la protagonista dello show. Anna vive da sola dopo la separazione dal marito, dovuta alla morte della loro figlia Elizabeth. Quando Neil, padre vedovo, con sua figlia si trasferiscono nella casa di fronte a lei, Anna sembra riprendersi dalla fase di depressione che l'aveva investita. Tuttavia vede Lisa, fidanzata di Neil, morire e indagherà sulla sua morte percorrendo una serie di vie che si riveleranno sbagliate ma esilaranti. Nata come commedia nera, miscela il thriller alla satira sociale. La miniserie è stata distribuita il 28 gennaio 2022 su Netflix e ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, mentre la performance di Bell è stata elogiata

Alias

Prima ancora che il buon JJ Abrams firmasse la regia di Lost, si è fatto le ossa con una tra le serie spy più celebri degli ultimi venti anni. In onda in America dal settembre del 2001 per cinque stagioni, oggi gli episodi in Italia sono disponibili su Disney+. Jennifer Garner è l’iconica protagonista, e veste i panni di una spia doppiogiochista alle prese con un intrigo internazionale più grande di lei. Con atmosfere gotiche e con storie molto fantasiose, nel suo piccolo, Alias ha ridefinito il concetto stesso di serie mystery, coinvolgendo il pubblico in un gioco di verità e bugie in un mondo in continuo movimento. Con questa serie, Jennifer Garner (ex moglie di Ben Affleck) si è imposta come diva del piccolo schermo.