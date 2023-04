“Cleopatra non era nera”. Gli egiziani fanno causa a Netflix

L’ideologia woke per riscrivere la storia è ormai una costante. L’ultima trovata è targata Netflix con la regia della moglie di Will Smith: Cleopatra interpretata da un’attrice con i tratti afro. Prodotta da Jada Pinkett, la docu-serie “Queen Cleopatra” sbarcherà sulla celebre piattaforma il prossimo 10 maggio ma è già scoppiata la bufera: le prime stills e il trailer hanno scatenato una tempesta di critiche, in particolare dall’Egitto. Ma c’è di più: un avvocato ha deciso di fare causa al colosso dello streaming.

“Cleopatra non era una donna nera”

Come riportato dalla stampa locale, l’avvocato egiziano Mahmoud al-Semary ha intentato una causa contro Netflix. In particolare, il legale ha chiesto che vengano avviate una serie di azioni legali contro i responsabili della realizzazione della docu-serie, incolpando i vertici della piattaforma per la partecipazione a “questo crimine” . A suo avviso, già il trailer contraddice la storia egiziana e promuove l’afrocentrismo: “Ciò che la piattaforma mostra non è conforme ai valori e ai principi islamici e sociali, in particolare quelli egiziani. Al fine di preservare l'identità nazionale e culturale egiziana tra gli egiziani di tutto il mondo, ci deve essere orgoglio nella realizzazione di tale lavoro”.

Cleopatra non era una donna nera, punto. Per al-Semary si tratta di una chiara “ contraffazione ” da parte degli autori della docu-serie ma anche di Netflix. Prima di lui era intervenuto il celebre archeologo Zahi Hawass ai microfoni del quotidiano al-Masry al-Youm, denunciando senza mezzi termini una “ falsificazione ” dei fatti. Trattandosi di una docu-serie e non di un film di finzione, la pretesa di storicità è lapalissiana: scegliere l’attrice britannica Adele James indica la chiara volontà di distorcere e riscrivere la storia.