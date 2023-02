Dinner Club 2, dalla location al cast: tutte le curiosità

Uno degli chef più famosi in circolazione, alcuni dei volti più noti e amati del cinema italiano, un roadtrip culinario lungo lo stivale e abbondanti risate: una ricetta semplice quella di Dinner Club, che nel 2021 ha rivelato di essere vincente e ora torna con una seconda stagione. Il format, targato Amazon Prime Video, è sempre lo stesso: "dovete essere disposti a viaggiare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi luogo", "viaggeremo sempre in coppia e uno dei due sarò sempre io", "mangeremo di tutto e con chiunque", "ci sarà una cena; cucinerà per gli altri chi ha viaggiato con me", sono le regole alla Fight Club elencate da Carlo Cracco ai vip che lo accompagneranno alla scoperta delle chicche gastronomiche e non d'Italia. I primi quattro episodi sono disponibili già dal 17 febbraio 2023, mentre gli ultimi due, l'After Dinner, sono stati rilasciati 24 febbraio.

Il cast e le location

A prendere il posto di Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino ci saranno Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti. A sorpresa, a tavola con loro si siederanno le veterane Luciana Litizzetto e Sabrina Ferilli, "socie onorarie del Dinner Club", ognuna con il suo ruolo. Littizzetto, come spesso ripete, è la "badante" di Cracco e non fa che stuzzicare lo chef. Ferilli, campionessa in carica, veste i panni della giudice esigente di cui tutti vogliono conquistare il favore, nonostante continuino a ripetere "che non è una gara".

I quattro "concorrenti" si cimenteranno in altrettanti viaggi a bordo dei mezzi più disparati, alla scoperta di luoghi, piatti e tradizioni poco conosciuti perché fuori dagli itinerari turistici più battuti. Paola Cortellesi viaggerà fino alla Sila, in Calabria, su una Panda 4x4 guidata da Cracco, finendo a dormire su una piccola tenda montata sul tettuccio dell'auto. Antonio Albanese esplorerà il Sud Tirolo a bordo di una Jeep a dir poco vintage, mentre a Luca Zingaretti toccherà arrivare in Romagna seduto nel posto da passeggero di un vecchio sidecar guidato dallo chef. Andrà ancora peggio a Marco Giallini, che percorrerà la Sicilia orientale con un vecchio furgoncino da hippie, ma che sarà costretto anche a incastrarsi nel retro del vecchio pandino di una signora catanese.

Le anticipazioni

Non mancheranno ovviamente i momenti esilaranti, generati soprattutto da una certa dose di imprevedibilità e dalle reazioni spontanee dei protagonisti davanti a pietanze sconosciute, incontri inusuali e attività bizzarre. Davanti alle telecamere, gli attori saranno anche costretti a mettersi alla prova in sfide decisamente poco convenzionali. Come Antonio Albanese che nel Sud Tirolo accetterà di fare il "bagno" di Pino Mugo, per poi rendersi conto (troppo tardi) di non amare essere seppellito per 20 minuti sotto 30 chili di Pino Mugo caldo, soprattutto a causa dell'insopportabile calore attorno alla zona genitale. Ma tra le montagne conoscerà anche un ragazzo che lavora formaggi in un bunker della Prima guerra mondiale, una signora esperta di erbe medicinali che si credere una strega e un uomo che è riuscito a riesumare un tipo di capra con gli occhiali, salvando quella razza.

Luca Zingaretti, portato da Cracco a pernottare in un convento della Romagna, si troverà a spiegare alle suore che il Commissario Montalbano è solo un personaggio di finzione, sfiderà Cracco a calcetto e subirà un inganno "educativo" dallo chef, finendo per mangiare le animelle nonostante la sua completa avversione per le interiora e per il cervello lo aveva spinto addirittura a chiedere alla produzione di evitare quelle pietanze. Marco Giallini, giudicato da Cracco una sorprendente scoperta in cucina grazie alla sua spiccata manualità, dovrà cimentarsi con la raccolta dei babbaluci (piccole lumache) che si nascondono tra le coltivazioni di angurie, combattendo con il sole cocente del luglio siciliano. Saranno tanti i momenti di comicità anche nel viaggio di Paola Cortellesi e Cracco alla scoperta della Sila, tra trekking stancanti alla ricerca di funghi, lotte contro i moscerini, racconti di 80enni del posto in calabrese stretto e orecchie di maiale fritte. Per non parlare della sfida posta dai salumi locali: non solo una 'nduja "grande quanto un divano", ma anche u sacchiettu, la cui ricerca mobiliterà un intero paesino calabro e di cui si dice basti un pezzo per sentirsi sazi un mese.

Come vedere Dinner Club

I primi quattro episodi sono disponibili già dal 17 febbraio 2023, mentre gli ultimi due, l'After Dinner, sono stati rilasciati 24 febbraio. La serie tv può essere vista sottoscrivendo un abbonamento oppure con un periodo di prova gratuita di 30 giorni cliccando qui.