Copertina, divano e serie tv: i migliori episodi natalizi di sempre

Man mano che si avvicina il periodo natalizio è sempre molto facile consigliare i film a tema da vedere durante le festività. Negli ultimi anni, però, le serie tv si stanno ritagliando uno spazio sempre più vasto nel cuore degli spettatori, che sembrano più interessati alle stagioni delle nuove serie che ad andare al cinema a vedere le ultime uscite. Anche a Natale. Ecco allora una lista di alcuni degli episodi natalizi che hanno fatto storia e altri, più recenti, che ci hanno tenuto incollati alla tv e che potrebbero diventare dei nuovi classici.

I migliori episodi natalizi delle serie tv

The Bear, episodio 2x06, Pesci

The Bear è una delle serie più amate e apprezzate degli ultimi anni, che anche quest'anno ha ottenuto molte nomination ai Golden Globe. Nella seconda stagione c'è un episodio interamente dedicato alla cena di Natale: un episodio pieno di guest star, tra cui Jon Bernthal e Jamie Lee Curtis. Lungi dal voler restituire l'idea di un bianco e magico Natale, l'episodio - che dura quasi un'ora e mezza - dipinge il lato più disfunzionale delle famiglie che si riuniscono per Natale.

Lost, episodio 4x05, La costante

Lost è stata una serie che ha cambiato il modo di guardare le serie televisive, creando quel senso di attesa che poi si è ripetuto anche per altri prodotti come Il trono di spade. In questo episodio Desmond deve comprendere qual è la sua costante per mantenere in equilibrio passato e presente. Durante i suoi "sbalzi temporali" il suo sguardo cade sul calendario, che segna la vigilia di Natale del 2004, la data che, in passato, aveva indicato proprio alla sua amata, Penny.

Downton Abbey, episodio 2x09, Natale a Downton Abbey

Downton Abbey, nel corso delle sue stagioni, ha creato una vera e propria tradizione per i suoi fan, offrendo spesso degli speciali natalizi che andavano in onda, sulla BBC, proprio nel giorno di Natale. Lo speciale della seconda stagione viene ricordato soprattutto per una proposta di matrimonio fatta sotto la neve per una delle coppie più amate dello show.

Friends, episodio 7x10, L'armadillo natalizio

Friends è una sitcom che ha fatto storia e che nel corso delle sue dieci stagioni ha regalato molti episodi a tema natalizio. Ma non c'è dubbio che quello più iconico è quello in cui Ross (David Schwimmer) si veste da armadillo perché impossibilitato a trovare un vestito da Babbo Natale, per spiegare a suo figlio le radici ebree della loro famiglia. Sarà invece Chandler (il compianto Matthew Perry) a indossare l'abito rosso di Babbo Natale.

Una mamma per amica, episodio 2x10, Bloccati dalla neve

In questo episodio della fortunata serie Una mamma per amica, Lorelai organizza una cena all'Indipendence Hill per tutti i suoi concittadini, dal momento che gli ospiti che l'avevano prenotata sono rimasti bloccati nella neve. La cancellazione si trasforma in un'occasione per stare tutti insieme, mentre Rory (Alexis Bledel) è sempre più divisa tra Dean e Jess (Milo Ventimiglia).