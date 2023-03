Mare fuori 4: tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione

È terminata ieri sera, mercoledì 22 marzo, la terza stagione di Mare fuori che, dopo essere stata pubblicata per intero (in due tranche) sulla piattaforma streaming Rai play, è stata mandata in onda per sei settimane, in prima serata su Rai 2. La fiction che ha davvero registrato un successo clamoroso, entrando a far parte della storia della Rai, è stata confermata anche per una quarta stagione, già attesa dai fan trepidanti con grandi aspettative.

Quando inizieranno le riprese

Stando alle ultime indiscrezioni, le riprese per i nuovi episodi della quarta stagione, già confermata un anno fa dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, dovrebbero riprendere a maggio 2023. È stato d’altronde, proprio il regista della serie, Ivan Silvestrini, lo scorso 11 marzo, a postare sul suo profilo Instagram una foto che mostrava la prima pagina della sceneggiatura di Mare fuori 4, con scritto: “Il sabato è per leggere”. Anche Lucrezia Guidone, che nella serie interpreta la nuova direttrice dell’IPM, in un’intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini, Chi, ha confermato che le riprese partiranno a maggio 2023 e dunque, probabilmente, per la messa in onda, i fan dovranno aspettare almeno il 2024.

Gli attori che hanno lasciato la serie

Gli attori che torneranno sul set di Mare Fuori, precisamente la base navale della Marina Militare di Napoli al Molo San Vincenzo (l’IPM che vediamo nella serie è girato lì, ma prende ispirazione dall’istituto di detenzione di Nisida), però non saranno tutti quelli che abbiamo visto nel corso delle prime tre stagioni. Infatti, anche molti dei protagonisti hanno salutato la serie televisiva. Primo tra tutti, Filippo, o meglio conosciuto come o’ chiattillo, interpretato da Nicolas Maupas che, nel finale di stagione saluta per sempre il carcere minorile di Napoli. Insieme a lui, gli altri grandi assenti saranno la fidanzata di Filippo nella serie, Naditza (Valentina Romani), l’amatissima ex direttrice dell’IPM Paola (Carolina Crescentini), Viola (Serena De Ferrari), l’ex fidanzata di Cardiotrap, Gemma (Serena Codato), la guardia dell’IPM Liz (Anna Ammirati), Gaetano (Nicolò Galasso) e Totò (Antonio Orefice).

L’ipotesi della finale alternativo

Se non avete ultimato la visione della terza stagione in streaming, attenzione agli spoiler.

La speranza di rivedere nel finale uno dei protagonisti, Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio, è stata davvero alta; infatti, si erano diffuse delle voci secondo cui nell’ultima puntata, in onda ieri sera su Rai 2, sarebbero stati presenti due minuti aggiuntivi ed inediti rispetto a quelli già disponibili in streaming e che avrebbero visto proprio il ritorno di Ciro. Nulla di tutto ciò però è accaduto; al contrario, non vi è ancora alcuna spiegazione sul finale di Mare fuori 3 e i fan saranno obbligatoriamente costretti ad attendere l’uscita dei nuovi episodi per scoprire cosa accadrà. L'ultimo episodio della terza stagione, infatti, si chiude con Rosa Ricci al centro di una dolorosa scelta: uccidere suo padre, Don Salvatore Ricci, o Carmine, ragazzo del quale è innamorata, seguita da uno sparo di pistola di cui, però, non si sa né la provenienza né tanto meno chi sarà ad essere colpito.

L’unica certezza è che il regista Silvestrini ha confermato la presenza di Rosa Ricci nella quarta stagione. Oltre a lei, sembrano essere eliminati i dubbi che facevano pensare ad un abbandono della serie anche di Pino e Cardiotrap (Artem e Domenico Cuomo); è stato proprio Silvestrini a rassicurare i fan chiarendo che i due protagonisti continueranno a recitare nella quarta stagione.

Non ci resta altro che attendere per scoprire le nuove emozioni che ci regaleranno i giovani protagonisti detenuti nell’IPM di Napoli.