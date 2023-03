Mare Fuori 3: cosa c'è dietro il mistero del finale inedito

Andrà in onda questa sera su Rai 2, a partire dalle 21.20, l’ultima puntata dell’amatissima serie italiana targata Picomedia e Rai Fiction, Mare Fuori, anche conosciuta come la fiction dei record. Per gli ultimi due episodi, già disponibili su Rai play dal momento che quest’ultima stagione era stata già resa disponibile per intero sulla piattaforma streaming Rai nel mese di febbraio (pubblicata in due tranche), però, c’è un’attesa clamorosa. Infatti, attorno al finale di questa stagione ruoterebbe un giallo.

Il mistero

Da qualche tempo, ormai, gira voce, in particolar modo sui social, che questo finale di stagione possa riservare una clamorosa sorpresa: in particolare si parlerebbe di un finale diverso da quello mandato in onda sulla piattaforma streaming Rai play. Si parla, infatti, di due minuti aggiuntivi ed inediti, che si aggiungerebbero a quelli già disponibili in streaming.

L’ipotetico finale alternativo

Se non avete ultimato la visione della terza stagione in streaming, attenzione agli spoiler.

I due minuti aggiuntivi, stando alle indiscrezioni, dovrebbero servire a chiarire l’esito della colluttazione che vedrebbe coinvolti tre personaggi della serie: Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), Rosa Ricci (Maria Esposito) ed il padre di quest’ultima, Don Salvatore Ricci (Gennaro della Volpe, in arte Raiz). La puntata disponibile in streaming era terminata con il rumore di uno colpo di pistola; tuttavia, nella scena non è stato mostrato nè chi sia stato a ricevere il colpo, né da chi sarebbe partito.

L’ipotesi dei fan

I fan più appassionati ed attenti, hanno addirittura ipotizzato il ritorno in scena di uno dei personaggi più amati e discussi della serie, Ciro Ricci, fratello di Rosa nella fiction e figlio di Don Salvatore, interpretato dall’attore Giacomo Giorgio. Infatti, sul web girerebbe una foto, in anteprima, che vede il personaggio di Ciro su una scalinata nello stesso luogo dello scontro tra Rosa, Carmine e Salvatore.

Al momento, nessun membro del cast né tantomeno nessuno degli addetti ai lavori avrebbe smentito o confermato la notizia, anche se sembrerebbero molti gli indizi che confermerebbero questa ipotesi. L’unica cosa certa è che il regista della serie, Ivan Silvestrini, sul suo profilo Instagram ha rassicurato i fan confermando la presenza di Rosa Ricci nella quarta stagione, di cui a breve riprenderanno le riprese.

Non ci resta altro che capire se effettivamente andrà in onda un finale diverso o se semplicemente si tratti di una teoria dei fan che i diretti interessati, forse divertiti nel vedere circolare le ipotesi più improbabili, non stanno volutamente smentendo.