"Non ti dimenticherò mai". Il commovente addio di Matt LeBlanc a Matthew Perry

Dal 28 ottobre, data della triste scomparsa di Matthew Perry, l'indimenticabile Chandler di Friends, gli altri "amici" dell'iconica serie, si erano chiusi in un silenzio assordante. A romperlo per primo Matt LeBlanc, (Joey Tribbiani) coinquilino nel telefilm proprio di Chandler.

Il saluto social

L'attore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram mettendo una serie di foto insieme al collega insieme ad una dedica: " Ti dico addio con il cuore 'pesante'. I momenti passati insieme sono sinceramente tra i più belli della mia vita. È stato un onore condividere il palco con te e chiamarti amico. Sorriderò sempre quando ti penserò e non ti dimenticherò mai. Mai. Apri le ali e vola fratello, finalmente sei libero. Ti voglio bene. E mi sa che i 20 dollari che mi devi, te li terrai ". Un sentito addio arrivato molti giorni dopo la data della scomparsa, quasi a sottolineare un dolore difficile da elaborare.

Gli altri "Friends"

Dopo la morte di quello considerato più un amico che un collega, gli altri cinque della serie, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, e David Schwimmer, avevano affidato a People un comunicato congiunto di cordoglio, scrivendo: " Siamo tutti così assolutamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo molto più che semplici membri dello stesso cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire, ma ora ci concederemo un momento per affrontare il lutto ed elaborare questa perdita incomprensibile. In futuro diremo di più, se e quando saremo in grado di farlo. Per ora i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutte le persone che l'hanno amato in tutto il mondo ".

Nessuno di loro aveva però dedicato un pensiero personale, ritenendo forse la cosa troppo dolorosa da esprimere e preferendo tenere privati i loro sentimenti nei confronti di quell'amico speciale. Probabilmente la spinta dei fans desiderosi di avere anche dagli altri una parola di conforto sulla scomparsa di Perry, che era stato ritrovato senza vita nella vasca da bagno della sua casa, ha fatto decidere LeBlanc a dedicare un pensiero personale.