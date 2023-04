A Pasquetta piove? Ecco 5 serie tv da vedere oggi

Le vacanze di Pasqua sono agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo per respirare a pieni polmoni l’aria della primavera. Dopo le grandi mangiate della domenica, di solito, il lunedì dell’Angelo è dedicato al relax, a una colazione in tranquillità, ma anche una piccola gita fuori porta dove poter gustare (di nuovo) gli avanzi del giorno prima. Le mete sono tante e disparate. Ma, durante il viaggio, che sia lungo o breve, perché non farsi accompagnare da una buona e bella serie tv? Oggi, le piattaforme streaming a pagamento offrono una vasta gamma di prodotti che sono adatti anche per dei brevi viaggi, così da poter ingannare il tempo prima dell’arrivo. E per il lunedì di pasquetta abbiamo selezionato per voi ben 5 serie tv che possono essere viste prima, durante o dopo una gita fuori porta. Serie dolci, divertenti, appassionati e dai grandi temi. Ci siamo mossi a tentoni in quel calderone offerto dalla serialità moderna e, dopo un’attenta ricerca, abbiamo optato: per un premiato e amatissimo drama familiare che, da tutti, è considerata LA serie tv per eccellenza, ma c’è spazio anche per una serie a tema Marvel, ben due racconti tutti al femminile (uno con un cast da capogiro) e anche una teen-fantasy che è apprezzato da grandi e piccoli.

This is Us

È andata in onda in America e sul canale della NBC dal 2016 al 2022 per sei lunghe stagioni. In Italia, dopo la sua comparsata su Sky, attualmente la serie tv completa di This is us è disponibile su Amazon Prime Video. Una serie di rara bellezza (anche se troppo melanconica) che, però, con garbo è riuscita a raccontare i corsi e ricorsi di una normale famiglia americana. Protagonisti sono i Pearson che si trovano a crescere tre bambini – di cui uno è stato anche adottato – affrontando a testa alta tutte le insidie della vita. Milo Ventimiglia, iconico per il ruolo ricoperto in Una mamma per amica, è Jack; Mandy Moore, ex stella della musica pop e indimenticata per ruolo ricoperto in I passi dell’amore, in This is Us interpreta Rebecca. Attorno a loro si dipana una storia fatta di sentimentalismi, di amore incondizionato, di gioia di vivere, arricchito con uno sguardo disamorato all’America progressista di quegli anni. La serie tv, infatti, racconta sia il passato della famiglia Pearson che il presente, con uno sguardo poi al futuro. Di così grande successo che in Italia e su Rai Uno è stato realizzato anche un remake che, però, non ha avuto lo stesso impatto.

WandaVision

È stata la prima serie tv a tema Marvel che ha inaugurato un filone inarrestabile. Disponibile in streaming per gli abbonati a Disney+, WandaVision è (forse) una tra le comic-series più riuscite negli ultimi anni. Capace di essere sia una commedia che un dramma di formazione, lo show che ha visto in Elizabeth Olsen la sua iconica protagonista ha infranto ogni tipo di record. Ambientato dopo la conclusione di Avengers: Endgame, la vicenda racconta la storia bizzarra di Scarlett Witch che, causa forza maggiore, si trova prigioniera in una dimensione alternativa dove non esistono né mostri né super-eroi. Un mondo idilliaco in cui tutto funziona come dovrebbe, ma non è così come sembra e, presto, Scarlett scoprirà un terribile segreto. La serie è stata elogiata dalla critica per i suoi omaggi alle sitcom passate e per le performance del cast, specialmente quelle di Olsen, Bettany e di Hahn. Inoltre, è stata ampiamente discussa e analizzata dai fan per via di diverse teorie popolari, così per la sua esplorazione del dolore e della nostalgia. Ha introdotto le vicende al sequel di Doctor Strange e, di fatto, ha aperto la Marvel a tutte le teorie sul multiverso. Nove gli episodi per un viaggio unico nel suo genere.

Cedar Cove

Di sicuro non è una serie tv molto famosa, dato che in Italia è stata poco pubblicizzata e programmata in un periodo infelice, eppure è una vera e propria delizia per gli occhi e il cuore. L’ideale da vedere durante una gita fuori porta. Tre le stagioni prodotte di Cedar Cove che sono disponibili, gratuitamente, su Raiplay. Liberamente ispirata ai romanzi di Debbie Macomber (qui in Italia disponibili grazie a Harper Collins), la serie in questione ha come protagonista l’iconica Andie MacDowell nel ruolo di Olivia Lockhart, giudice della corte municipale molto stimato e apprezzato nella piccola cittadina di Cedar Cove (per l’appunto), vicino a Seattle. Al centro della vicenda ci sono le vicende professionali e private di Olivia. Segnata dalla perdita di un figlio e da un divorzio burrascoso, la donna ora cerca una rinascita e trova il modo di farlo nel momento in cui conoscere Jack, un uomo affascinante ma che ha problemi con l'alcol che lavora al giornale locale. Tre le stagioni prodotte per una manciata di episodi carichi di risate, dolcezze e candide emozioni.

Big Little Lies

Liberamente ispirato all’omonimo (straordinario) romanzo di Liane Moriarty, la serie tv della HBO che oggi è disponibile su NowTV, è stata la prima a unire sotto lo stesso attrici come Reese Witherspoon e Nicole Kidman. Un dramma tutto al femminile e di grande impatto che ha saputo raccontare la condizione della donna in una realtà dove contano solo i soldi e l’apparire. Due le stagioni prodotte per una storia di ottima fattura. Al centro della vicenda ci sono 4 mogli, 4 madri ognuno con il loro trascorso. Il marito di una loro viene ucciso e le protagoniste, pur di salvare loro stesse, si proteggono l’una con l’altra per sfuggire dalla macchina giudiziaria. Ogni azione, però, ha una conseguenza. Visivamente splendido e con una trama altamente coinvolgente, la serie ha dominato nella Award season del 2017 e del 2018, vincendo per ben due volte il titolo di "Miglior serie dell’anno". Premi, tra l’altro, tutti meritati.

Stranger Things

Gli anni ’80 non sono mai stati così alla moda. Quando si parla di serie tv da vedere durante una gita fuori porta risulta impossibile non menzionare il cult di Stranger Things. La serie di Netflix ha infranto qualsiasi tipo di record è tutt’ora in fase di produzione con gli episodi della quinta e ultima stagione. Creata e sviluppata dai Duffer Brothers, lo show racconta di una piccola città che è stata invasa da creature mistiche e pericolose dopo la scoperta del Sottosopra, mondo in cui dominano solo essere fuori dal normale. Un gruppo di ragazzini si trova così invischiato in un gioco avventuroso ma pieno di segreti e misteri. Di grande successo proprio perché ha riletto gli anni ’80 con tutti i suoi vizi e le virtù, Stranger Things è di fatto una tra le serie in streaming che più conosciute al mondo. Un primato che, solo di recente, è stato infranto da Mercoledì.