Se ti è piaciuto "You" ecco le serie simili da (ri)vedere

Tutti siamo rimasti affascinati e sedotti da Joe Goldberg, il protagonista di You. La serie di Netflix, ad oggi, è una tra le più viste e più amate tra i prodotti disponibili in catalogo. Tanto è vero che la stagione 4, per settimane, è rimasta ai vertici delle classifiche di gradimento. Una serie che ha i suoi limiti, è ovvio e che non è affatto esente da difetti. Ma la storia dello stalker in fuga da se stesso e dai suoi demoni ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per i thriller psicologici. You celebra il male, e lo spoglia da tutte le sue contraddizioni, facendo conoscere al pubblico un uomo che non può essere redento ma che deve pagare per le sue atrocità. Qui si trova la forza del personaggio di Joe, ed è in questa contrapposizione che la serie ha trovato un così grande successo.

Dopo una quarta stagione altalenante che è stata capace di mescolare le carte ancora una volta, è notizia di qualche giorno fa del rinnovo di You per un quinto e ultimo capitolo. Nel finale – sconvolgente – abbiamo visto Joe abbracciare di nuovo il suo lato oscuro e tornare a New York pulito da tutte le sue malefatte. Il male ha trionfato, ma la partita è ancora tutta da giocare. La serie ha lasciato il segno, questo non lo possiamo negare, e in attesa di conoscere quale sarà il destino ultimo del "nostro" stalker/serial killer del cuore, abbiamo selezionato 5 serie tv simili a You che potrebbero fare al caso al vostro.

Dexter

Quando si parla di serial killer e di thriller psicologici è impossibile non pensare a Dexter. La serie cult, ora disponibile su Amazon Prime Video, è andata in onda con successo dal 2006 al 2013, tornando poi con una miniserie sequel di poco impatto rispetto alle aspettative nel 2021. Come il protagonista di You, anche Dexter sa nascondere molto bene le sue "abitudini notturne". Lavora come patologo forense al distretto di Miami ma, per saziare una voglia innata, di sera si diletta a uccidere tutti gli assassini che sono sfuggiti alla macchina giudiziaria. Ovviamente, il segreto di Dexter non è facile da custodire e, più volte, viene messo a dura prova. Anche se il capitolo finale è stato molto criticato, resta una serie di ottima fattura, capace di raccontare il male attraverso gli occhi del male stesso, senza mai scendere a compromessi. Tutto grazie (anche) alla magnetica interpretazione di Michael C. Hall.

Bates Motel

Il rapporto madre figlio, una storia torbida e malsana, la nascita di una dei serial killer più "famosi" della storia del cinema. Anche Bates Motel rientra in quelle serie di genere e simili a You che sposano il fascino dell’oscurità. Creata da uno dei produttori di Lost e andata in onda in America per cinque stagioni, dal 2013 al 2017, la serie si concentra sulla gioventù di Norman Bates e come il giovane sia diventato poi l’assassino reso celebre nel film Psycho. Freddie Highmore, ora star di Good Doctor, e Vera Farming sono stati i due protagonisti di un racconto torbido e malsano in cui a trionfare è il male più oscuro e pericoloso. Una serie che ha funzionato per tanti motivi e che ha convinto per un’ottima caratterizzazione del personaggio di Norman, succube di una madre che non voleva vedere crescere il proprio figlio. Oggi, la serie completa è disponibile su Tim Vision.

L’assistente di volo

Basata su un omonimo romanzo del 2018 diventato poi un bestseller senza precedenti, il thriller dalle venature comedy ad oggi è un vero e proprio "must" per gli amanti delle serie sagaci ma divertenti. L’assistente di volo del titolo ha il volto di Kaley Cuoco. Lei è Cassie e dopo una notte di bagordi scopre che il suo amante passeggero è stato barbaramente ucciso. In fuga da una verità che non vuole e non riesce a ricostruire, la donna cerca di mettere insieme i pezzi del puzzle per salvare i suoi affetti e se stessa. In onda in America dal novembre del 2020 per due stagioni, in Italia la serie è su NowTv. Brillante, sagace e scostumata, gli orfani di You qui troveranno un avvincente thriller in cui niente è ciò che sembra.

Prodigal Son

Una serie tv bella ma sfortunata che, purtroppo, non è mai riuscita a imporsi in un affollato panorama televisivo, ma nonostante ciò, merita di essere vista. In onda su Fox America per due stagioni, in Italia è disponibile (a noleggio) su Amazon Prime Video. Al centro della vicenda c’è un ex profiler dell’FBI che si trova costretto a riallacciare i rapporti con il padre, in prigione perché è un serial killer, a causa di una serie di omicidi molto simili tra di loro. Una serie tesa, cruda, spessa, e piena di colpi di scena. Curata nei minimi dettagli e, soprattutto, nell’approfondimento psicologico. Il destino infelice lascia l’amaro in bocca perché, al netto di qualche scivolone, sul genere è un prodotto che avrebbe potuto regalare molto di più.

Killing Eve

È stata la serie che ha incoronato come regina della tv la ex Christina Yang di Grey’s Anatomy. Liberamente ispirata a un romanzo che, in poco tempo, è diventato un caso editoriale, la serie mette in scena un audace gioco al gatto con il topo tra un agente dell’MI5 e una killer sovietica. La Eve del titolo è incaricata di trovare e di assicurare alla giustizia la pericolosa Villanelle, donna sociopatica, vittima lei stessa di un gioco più grande di lei. In una corsa contro il tempo, le due donne diventeranno l’una ossessionata dall’altra. 4 le stagioni prodotte, tanti i premi vinti per uno show tutto al femminile ma che gioca – audacemente – con tutti i clichè del genere. In onda su BBC America dal 2018 al 2022, oggi la sola prima stagione è disponibile in Italia su NowTv.