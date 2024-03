Tutte le serie tv in arrivo a marzo sulle piattaforme streaming

Come avviene all'inizio di ogni mese, i principali servizi di streaming on demand hanno reso note le novità che andranno ad arricchire i loro cataloghi sempre molto variegati. E sono molte le nuove serie tv che sono pronte a fare il loro debutto a marzo 2024: da Netflix a Prime Video, passando anche per Sky, non c'è servizio che non punti a una nuova serie tv per cercare di fidelizzare ancora di più il pubblico. Ecco, allora, quali sono i principali titoli in uscita la prossima settimana che sono assolutamente da non perdere per tutti coloro che si definiscono appassionati di serie tv.

Tutte le novità in streaming

Le serie tv su Prime Video

Antonia

Debutta il 4 marzo su Prime Video Antonia, serie televisiva in sei episodi di circa trenta minuti ciascuno, in cui Antonia (Chiara Martegiani) è una trentenne che sta affrontando una crisi esistenziale: senza lavoro, fresca di un litigio con il compagno (Valerio Mastandrea) e senza una dimora fissa, Antonia scopre inoltre di essere affetta da endometriosi. Tutti i dolori che l'hanno accompagnata durante l'adolescenza e tutti gli anni successivi hanno, dunque, una spiegazione. Ma la malattia è solo l'ennesimo tassello di una vita piena di ostacoli, difficile, in cui la stabilità sembra un'utopia ormai impossibile da raggiungere.

The Baxters

Bisogna invece attendere il 28 marzo per vedere su Prime Video The Baxters, serie televisiva tratta dall'omonima saga letteraria firmata da Karen Kingsbury. Si tratta di una serie incentrata su una saga famigliare e vede Elizabeth e John Baxter alla guida della famiglia composta da cinque figli ormai adulti. La prima stagione, nello specifico, si concentra soprattutto sulla figlia Kari, che ha appena scoperto di essere stata tradita dal marito e che cerca conforto nella fede, per comprendere se il matrimonio è davvero la strada giusta per lei.

LOL Talent Show - Chi fa ridere è dentro

Per completare la lista dei consigli sulle serie tv da vedere a marzo su Prime Video, ricordiamo che il 7 marzo verrà reso disponibile l'ultimo episodio del talent show di LOL. Il programma, condotto da Mago Forest e che vede come giudici Katia Follesa, Pintus e Elio, ha il compito di eleggere il comico che entrerà nella casa della quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori.

Le serie tv in arrivo su Netflix

Supersex

Il 6 marzo su Netflix arriva quella che forse è una delle serie più attese del 2024. Dopo essere stata presentata in anteprima mondiale al Festival di Berlino, infatti, sulla nota piattaforma streaming on demand fa il suo debuttoSupersex, la serie diretta da Matteo Rovere incentrata sulla vita di Rocco Siffredi: dalle origini ai rapporti familiari, passando per le relazioni sentimentali e il suo successo nel mondo del porno, che lo ha trasformato nella pornostar più nota e amata in tutto il mondo. A interpretare il protagonista c'è Alessandro Borghi, con al fianco Jasmine Trinca, che interpreta un personaggio di finzione, dunque mai esistito, che ha il compito di rappresentare un po' l'ideale di Rocco Siffredi nell'ambito delle relazioni di coppia.

The Gentlemen

Il 7 marzo, invece, Netflix apre le porte a The Gentlemen, serie tv che vede come protagonista Theo James, un uomo che eredita le proprietà del padre, salvo poi scoprire che i terreni erano adibiti alla coltivazione della cannabis, in un impero della droga più vasto di quello che sembra. Determinato a uscire da un giro di affari losco e pericoloso, il protagonista tenterà ogni strada per liberare la sua stessa famiglia, ma una volta mosso il primo passo nel mondo sotterraneo della criminalità, l'uomo potrebbe scoprire che quella realtà, forse, non gli sta così stretta come immaginava.

Le novità di Disney+

Morte e altri dettagli

Il 5 marzo su Disney+ arriva Morte e altri dettagli una serie incentrata su una donna (Violet Beane) che si trova ad essere accusata di un omicidio misterioso mentre si trova a bordo di un transatlantico. L'unica speranza che ha è quella di dimostrare la propria innocenza e la sua estraneità ai fatti e, per farlo, accetta di collaborare con Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), che ha la nomea di essere il più grande detective al mondo. Peccato, però, che lei odi e disprezzi l'uomo e la collaborazione è tutt'altro che rosea.

Nell. Rinnegata

Il 29 marzo su Disney+ arriva invece Nell. Rinnegata, serie televisiva incentrata di nuovo su una donna che si trova invischiata in un omicidio e finisce col diventare una delle più famose criminali del diciottesimo secolo. Tutto, però, è destinato a diventare ancora più grande quando la ragazza, dallo spirito indomito e l'intelligenza affilata, viene contattata da uno spirito magico che le dimostrerà quanto il suo destino sia molto più grande di quello che pensa.

Le novità di Sky e NOW Tv

The Regime

Il 4 marzo debutta su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW TV The Regime, nuova serie televisiva che vede il ritorno di Kate Winslet sul piccolo schermo dopo prodotti d'altissimo livello come Omicidio a Easttown. L'attrice interpreta il cancelliere Elena Vernham, alla guida di un fittizio paese del centro Europa, con atteggiamenti che somigliano molto a quelli che potrebbe avere un dittatore. Tuttavia la politica internazionale non va per il verso giusto, né la donna riesce a controllare ogni aspetto della sua vita, anche a causa di una forte ipocondria. Tutto, però, cambia quando nella sua vita entra Herbert Zuback (lo straordinario Matthias Schoenaerts), un soldato dal passato sanguinario, che con il suo atteggiamento altrettanto autoritario, viene scelto per fare da guardia del corpo del cancelliere.

Call my agent - Seconda stagione

Il 22 marzo su Sky e NOW TV torna anche la seconda stagione di Call my agent - Italia, serie ispirata al prodotto francofono Dix pour cent e disponibile su Netflix. Nella seconda stagione ritroveremo tutti gli agenti dell'agenzia di spettacolo CMA, alle prese non solo coi problemi interni alla loro società, ma anche sempre disponibili a seguire i propri artisti in numerose sfide, come ad esempio durante il Festival di Venezia, quando Sabrina Impacciatore viene scelte per fare da madrina.

Le serie tv di Apple TV+

Palm Royale

Tratto dal romanzo Mr. and Mrs. American Pie, Palm Royal è la serie che debutta il prossimo 20 marzo su Apple TV+. La storia è quella di Maxine (Kristen Wiig) che spera di poter entrare a far parte delle "persone che contano" in quel di Palm Beach, anche a costo (forse) di svendere se stessa. Ambientata nel 1969, la miniserie può fare affidamento su un cast molto ricco, che include Laura Dern, Ricky Martin, Allison Jenney e Carol Burnett.