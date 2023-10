Tutte le serie tv da vedere in streaming a ottobre

Il mese di ottobre si presenta molto ricco dal punto di vista delle serie tv che faranno la loro comparsa sulle principali piattaforme streaming on demand. Da Netflix a Disney+, gli abbonati potranno accedere a prodotti molto attesi e diversi tra di loro: dalla serie horror La caduta della casa degli Usher su Netflix, passando per la serie tutta italiana I leoni di Sicilia, che verrà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Non mancano nemmeno gli attesi ritorni, come dimostrano le nuove stagioni di serie come Lupin ed Elite. Ecco allora una lista delle principali serie tv in arrivo a ottobre che meritano sicuramente una visione.

Serie tv da vedere su Netflix

Lupin 3

Tra le novità che faranno il loro debutto su Netflix nel mese di ottobre c'è la terza stagione della serie francese Lupin, che arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal 5 ottobre. I sette episodi che compongono il nuovo arco narrativo seguono Assane (Omar Sy) nella sua nuova vita in clandestinità, con il proposito di star lontano dalla moglie e dal figlio, che già in passato aveva messo in difficoltà. Questo finché il ladro gentiluomo non è costretto a tornare a Parigi, dove i fantasmi del suo passato e un ritorno del tutto inaspettato lo costringeranno a prendere decisioni altrettanto inattese.

Beckham

Altro titolo molto atteso tra le nuove serie tv che debutteranno a ottobre su Netflix c'è la miniserie in quattro episodi dedicata a uno delle maggiori icone di stile: David Beckham. L'ex calciatore è infatti il centro della docuserie che debutta il 4 ottobre e che si intitola solo Beckham. Attraverso materiali d'archivio, interviste e materiali mai condivisi col pubblico, il regista Fisher Stevens si pone l'obiettivo di portare lo spettatore dentro la casa di Beckham, nel suo matrimonio con l'ex Spice Girls Victoria Beckham, raccontando l'ascesa di un bambino nato in un quartiere operaio di Londra e diventato poi una vera stella.

La caduta della casa degli Usher

Ottobre è ormai tradizionalmente un mese dedicato ai prodotti di intrattenimento legati al mondo del mistery e dell'horror. Non sorprende dunque che la serie più attesa di questo ottobre 2023 è La caduta della casa degli Usher. Liberamente ispirato all'omonimo racconto di Edgar Allan Poe e agli altri lavori dello scrittore, la serie che debutta il 12 ottobre porta la firma di Mike Flanaghan, che aveva già convinto il pubblico con le due serie antologiche The haunting of Hill House e The haunting of Bly Manor, e che per Netflix aveva realizzato anche le serie The midnight club e Midnight Mass. La trama della serie ruota intorno a Roderick e Madeline Usher (Bruce Greenwood e Mary McDonnel), due fratelli che hanno costruito un vero e proprio impero. La ricchezza, però, si veste di una macabra predestinazione quando i componenti della famiglia iniziano tutti pian piano a morire e una vecchia conoscenza del passato fa il suo ritorno.

Elite

Il 20 ottobre, infine, su Netflix arriva la settima stagione di Elite, la serie spagnola che prende il via dopo gli accadimenti della passata stagione. Omar, lontano da Las Encinas, cerca di rifarsi una vita durante i primi giorni all'università, ma la sua ambizione è ostacolata dai sensi di colpa che continua a provare per il terribile evento accaduto a Samuel. Quando, grazie a uno stage curriculare, torna a scuola, si rende conto che il passato non ha smesso di perseguitare né lui né gli altri compagni.

Le serie tv da non perdere su Apple TV+

Lezioni di chimica

Il 13 ottobre su Apple TV+ arriva una nuova serie che vede come protagonista assoluta Brie Larson, nei panni di Elizabeth Zott, una donna che sogna una carriera in ambito scientifico negli anni Cinquanta, ma è costretta a scontrarsi con una cultura ancora profondamente maschilista, per cui l'unico ruolo della donna è quello di prendersi cura di un uomo ed essere una brava casalinga. Proprio per sfruttare questo stereotipo, la donna decide di condurre un programma di cucina in tv, arricchendosi così sui pregiudizi degli altri. Diventerà un volto noto del piccolo schermo, insegnando l'arte culinaria non solo a donne come lei, ma anche agli uomini che non si vergognano di seguire il suo programma. D'altra parte cos'è la cucina se non una continua lezione di chimica?

Le novità su Prime Video

Upload

Per quanto riguarda l'offerta di Prime Video, è indubbio che uno dei titoli più attesi è la terza stagione di Upload, la serie che vede come protagonista Robbie Amell e che arriva sulla piattaforma di Amazon il 20 ottobre. In questa nuova stagione il protagonista Nathan, che è stato riportato in vita attraverso un download molto pericoloso, si trova nella condizione di poter vivere la sua storia d'amore con Nora. Ma le cose prendono una piega inaspettata quando a Lakeview, l'aldilà digitale da cui Nathan è appena scappato, appare una sua copia di backup.

Everybody Loves Diamonds

Il 13 ottobre su Prime Video arriva la prima stagione di Everybody loves Diamonds, la serie italiana che può fare affidamento su un cast eccezionale che include Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi con la presenza di artisti internazionali come Rupert Everett e Malcom McDowell. La pellicola è ispirata ai fatti realmente accaduti nel 2003 in quello che è diventato noto come il Colpo di Anversa e che riguarda uno dei più grandi furti di diamanti nella storia. Miscelando commedia e azione, questa serie si concentra su un gruppo di ladri non proprio affidabile che però ha l'ambizione a portare a termine un vero e proprio "colpo grosso".

Le serie su Disney +

Loki

Per quanto riguarda le nuove serie tv su Disney+ uno dei titoli più attesi è la seconda stagione di Loki, che vede l'attore britannico Tom Hiddleston tornare a indossare i panni del dio degli inganni del Marvel Cinematic Universe. Nel cast della nuova stagione, oltre al ritorno del cast della prima stagione come Owen Wilson, c'è anche la new entry Ke Huy Quan, premio oscar per il film Everything, Everywhere, all at once. Nella seconda stagione, Loki dovrà affrontare di nuovo le varie insidie del multiverso e le fratture temporali, cercando di rimediare a quelle che sarebbero in grado di distruggere ogni mondo possibile. L'appuntamento è per il 6 ottobre.

Piccoli brividi

Piccoli brividi è un titolo che richiama subito alla mente la saga di libri per ragazzi firmati da R.L. Stine e diventati un vero e proprio cult, capaci di irretire sempre nuove generazioni. Ora quei libri diventano il materiale per una serie che arriva su Disney+ il 13 ottobre e che intreccia le trame di alcuni dei libri più famosi della collezione per creare un intreccio ampio e variegato, che prende il via quando un professore arriva in città, risvegliando qualcosa di oscuro e antico che sembra avere dei conti in sospeso con gli abitanti del luogo. Sarà compito dei ragazzi e degli studenti cercare di fermare le minacce e gli spiriti che cominceranno a portare il caos in città.

I leoni di Sicilia

Tratta dall'omonimo e splendido romanzo di Stefania Auci, I Leoni di Sicilia è la serie che debutta su Disney+ il prossimo 25 ottobre, dopop la presentazone in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dove verranno presentati i primi episodi. La storia, a sua volta, è ispirata alle vicende della famiglia Florio e prende il via dai due fratelli Paolo e Ignazio che, dopo un terribile terremoto in Calabria in cui perdono pressoché ogni cosa, si fanno coraggio, attraversano lo Stretto e cominciano una nuova vita in Sicilia, dove l'impegno e la determinazione li porteranno a costruire un'azienda florida. Nel cast della serie ci sono Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro e Vinicio Marchioni.