Show, maschere, sfilate. Carnevale alla milanese

Ascolta ora 00:00 00:00

Feste, ritrovi in maschera, sfilate in centro città fra i coriandoli. Pronti via, coi programmi del Carnevale, 2025 in città: fino al culmine, sabato grasso (8 marzo). Milano già da mercoledì si scatena. Ecco una scelta di iniziative organizzate per salutare, anche qui da noi, una delle feste più amate da tutti, piccoli in testa. Vediamo.

Già dal 25 febbraio è cominciato «Il mercato dei saltimbanchi»: diverse compagnie teatrali stanno proponendo i loro spettacoli (gratis), sui palchi installati nei più diversi spazi pubblici, ovvero piazze, parchi e giardini (info: atelierteatro.it). Nell'ambito di questa manifestazione, gran finale sabato, nella centralissima piazza dei Mercanti: sullo spazio circolare del «Cyrano de Bergerac» di Eugenio Allegri ci saranno diversi gruppi teatrali, che parteciperanno alla «gara» «L'Arena di Cyrano», obiettivo: vincere il premio «Le mille e una piazza». E ancora, anche nell'ambito di «Milano in Commedia 2025», ci sono spettacoli, laboratori e incontri, un po' per tutte le età; iniziative organizzate dalle Compagnie Carnevale ed Equivoci (compagniacarnevale.com). E ancora.

Sono diverse le iniziative e proposte nelle dimore milanesi, nei musei, gallerie e cinema. Vediamo qualche esempio, degno di nota. Il Museo Bagatti Valsecchi, per l'8 marzo, organizza un ballo in costume rinascimentale, titolo «il Ballo della Luna» (per prenotare necessario fare una donazione e presentarsi in costume, museobagattivalsecchi.org). Come si diceva, anche gli enti culturali cittadini in campo per la festa in maschera: dai Musei del Castello (l'8 marzo alle 15 «La festa del Paradiso; Leonardo e le stelle») al Museo di Storia naturale (sabato «Colori, travestimenti e gli altri inganni»), passando per le idee del Civico planetario «Ulderico Hoepli» («La filata del Grande Carro»). Di più, tra le feste e le iniziative, anche quelle all'Archeologico (venerdì alle 18 «For Kids») delle Gallerie d'Italia (sempre sabato alle ore 11 e domenica alle 16,30 «Gallerie in maschera»). Anche Cineteca Italiana Mic ha le sue proposte, ecco «Carnevale/Cinema» (www.cinetecamilano.it). Ma, bisogna ricordalo, la festa di Carnevale è soprattutto una festa per i bambini: fino al 7 marzo in tante biblioteche cittadine si organizzano party di varia natura (Sicilia, Sormani, alla biblioteca Sant'Ambrogio, alla Chiesa Rossa, Lambrate, Cassina Anna e Lambrate).

Ca va sans dire, l'equazione Carnevale-feste nei locali è enternamente valida. Qui, in questo caso, la scelta è vastissima. Ne segnaliamo alcuni. Ecco, ad esempio, la grande festa che si svolge al Carroponte (a Sesto), titolata «Balera Favolosa»; proposta per due giorni alla Fabbrica del Vapore, dove l'8 e il 9 marzo ci sarà il party «Industrial Space Party»; serate anche all'Old Fashion Cafè, al Just Cavalli e a Le Fabrique e al Bobino. Attenzione però, a parte le feste anche nei parchi (vedi il Sempione dove c'è il Luna Park): da sempre, uno dei culmini del Carnevale Ambrosiano, si ha con la festa nel cuore della città.

Sabato tutti in Duomo per sfilata delle maschere, in piazza, dove - tra l'altro - c'è ancora la possibilità di scoprire il «Milano Cortina 2026 Sport Village»: a un anno esatto dalla XXV edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, questo evento segna infatti l'inizio del countdown olimpico (tutto il week-end).