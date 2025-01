Sicurezza sulle strade: gli studenti vanno a lezione di guida sicura

Ascolta ora 00:00 00:00

Studenti a scuola di guida sicura. Si è tenuto ieri presso lo spazio auditorium del Museo Step Futurability District, il primo di un nuovo ciclo di 15 incontri che Autostrade per l'Italia terrà con più di 1000 alunni per sensibilizzarli al rispetto delle regole e delle norme sulla sicurezza stradale. L'iniziativa ha già coinvolto, anche grazie al contributo della Polizia di Stato, più di 220 istituti scolastici e circa 19.000 ragazzi che frequentavano gli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado. In questa nuova fase il progetto è stato arricchito con un quiz digitale che aiuterà i giovani a comprendere come valutare correttamente la variabile «tempo». Sono proprio le nuove generazioni infatti la parte più recettiva degli utenti alla guida e anche la categoria che secondo l'Osservatorio «Non chiudere gli Occhi» di Skuola.net e Autostrade per l'Italia, sulla scorta del cattivo esempio che viene dagli adulti, tende ad assumere comportamenti scorretti. Dei 2.124 intervistai, di età compresa tra i 16 e i 24 anni, 1 su 5 ha causato incidenti per colpa propria. E 4 su 5 hanno accettato il passaggio di un conducente in stati alterati quando si è presentata l'occasione. L'evento di ieri al Museo Step di Milano ha visto la partecipazione di circa cento studenti, in particolare, i ragazzi dell'Istituto Ikaros di Buccinasco, del Moreschi di Milano e l'Enaip di Magenta. Erano presenti, inoltre, la Presidente di Autostrade per l'Italia, Elisabetta Oliveri e il Direttore del Tronco di Milano di Aspi, Alessandro Bevilacqua. «Step è un luogo di consapevolezza nato per connettere le persone con il futuro e con la trasformazione digitale che pervade velocemente ogni ambito della nostra vita personale e professionale.

Siamo felici e orgogliosi di collaborare con Autostrade per l'Italia in questo percorso di divulgazione e formazione dedicato ai giovani sulla sicurezza stradale, perché anche in questo ambito così importante per le vite di tutti noi la tecnologia gioca un ruolo chiave», ha dichiarato la direttrice del Museo Step Futurability District, Cristina Paciello. «Per il nostro Gruppo - afferma la Presidente di Autostrade per l'Italia Elisabetta Oliveri - la sicurezza delle persone è il primo valore della cultura aziendale».