Sinistra in lutto e ancora orfana delle previsioni sempre sbagliate

Il capogruppo del Pd in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino, probabile candidato governatore del centrosinistra, ha promesso che se il presidente Usa Donald Trump deciderà di venire a Milano per la finale olimpica dell'hockey, organizzerà qualcosa per manifestare tutta la sua contrarietà. Assicurando che lo farà in modo pacifico, ma incisivo. Molto meno pacifici saranno i centri sociali che hanno promesso robuste manifestazioni di protesta. E si sa bene come va a finire con quei bravi ragazzi sono queste: la città vandalizzata, i poliziotti feriti in ospedale, ben pochi i violenti arrestati e purtroppo nessuno che sconti la benché minima pena. Tutto ciò senza che evidentemente il presidente Trump sia costretto a mostrare il benché minimo turbamento. Dopodiché sia chiaro che manifestare entro i limiti della legge un dissenso è assolutamente legittimo e anzi auspicabile per rendere più ricca la nostra vita democratica. Ma non ci si può esimere dal porgere ancora una volta le condoglianze a una sinistra rimasta ancora volta orfana della realtà fantasiosa raccontata agli italiani per invitarli a non votare Giorgia Meloni: quella di un'Italia isolata da mondo, evitata come la peste dai grandi, priva di qualunque relazione internazionale e lasciata sola come un'orfanella.

Previsione più farlocca di quelle delle fattucchiere di Brera, perché da quando Meloni è premier, si vede un pellegrinaggio continuo verso l'Italia e una gara a invitarla all'estero. E ora dopo il vice Vance, perfino Trump potrebbe atterrare a Milano. Comprensibile il rancore a sinistra.