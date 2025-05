"Sirat" e "O agente secreto". L'invasione dei film di Cannes

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli appassionati di cinema forse non conoscono ancora bene molti degli eroi usciti vincitori da Cannes, ma di certo, grazie alle distribuzioni italiane, nei prossimi mesi potrà farsi un'idea personale su quasi tutti i titoli. La Palma d'oro, Un simple accident di Jafar Panahi, sarà distribuito da Lucky Red che porta in sala anche la migliore opera prima The president cake di Hassan Hadi e annovera nel suo ricco listino anche Two prosecutors di Sergei Loznitza e Nouvelle Vague di Richard Linklater, nonché Jeunes meres dei fratelli Dardenne che distribuirà insieme a Bim. È andata a premi anche I Wonder con Sound of falling di Mascha Schilinski e la sorpresa cinese Resurrection di Bi Gan, senza contare il film vincitore della Semaine de la Critique Left handed girl di Shih-Ching Tsou e uno dei premiati di «Un Certain Regard» (la sezione parallela al concorso), Pillion di Harry Lighton. Ma nel portafoglio di I Wonder figurano molti altri titoli che correvano per la Palma: Eddington di Ari Aster, Alfa di Julia Ducournau, Romeria di Carla Simon nonché 2+2=5 di Raoul Peck, molto applaudito fuori concorso. Il Grand Prix della competizione Sentimental value di Joachim Trier si vedrà in Italia grazie a Teodora (con Lucky Red) che ha comprato anche Dossier 137 di Dominik Moll, molto amato dalla critica. Doppio exploit per Minerva Pictures che sabato sera ha visto il suo O agente secreto di Kleber Filho conquistare sia il premio per la regia che quello per il miglior attore, Wagner Moura (foto). Il film che ha coronato la migliore attrice Nadia Melliti (La petite derniere /Two sisters di Hafsia Herzi) è stato certamente una sorpresa della serata, ma è probabile che alla fine sarà Fandango a distribuirlo.

L'altra grande sorpresa dell'anno, Sirat di Oliver Laxe, è finita nel portafoglio della piattaforma MUBI come del resto l'ultimo film in concorso, Mastermind di Kelly Reichardt. E fin qui soltanto una parte dei tantissimi film che, in un modo o nell'altro, saranno distribuiti in Italia sfidando la sorte del botteghino o provando a prendersi una rivincita dopo la sconfitta a Cannes.